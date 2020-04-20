【美女郊遊遊】女主持行山裝備逐件睇　山系少女look功能外形兼備

在ViuTV行山節目《美女郊遊遊》中，陳欣妍（Shirley C）及沈殷怡（Shirley S）兩位美女主持攀山涉水，大家有沒有留意她們身穿的行山裝備？本文將會根據節目截圖，金睛火眼，由頭到腳拆解兩位Shirley的「行山look」！

1. 行山鞋

先講行山鞋，陳欣妍及沈殷怡在頭5集節目中，各穿過兩對行山鞋。沈殷怡大部分情況都選擇穿SALOMON OUTLINE MID GTX，這對鞋陪伴她走過馬鞍山礦洞、昂平高原、赤徑及「香港三尖」之首蚺蛇尖，相信鞋底的深坑紋可以應付到蚺蛇尖的崎嶇地形。

不過，行屏南石澗的一集，沈殷怡就沒有穿SALOMON OUTLINE MID GTX，而改穿另一牌子的中筒行山鞋AKU SELVATICA MID GTX。這兩對行山鞋都有Gore-Tex防水層，較大分別的地方有鞋底，前者用了High Traction Contagrip，而後者則用上Vibram® Selvatica Megagrip，在濕滑石面的表現較好。似乎沈殷怡在選擇行山鞋方面都有下過工夫。

由陳欣妍及沈殷怡主持的《美女郊遊遊》大受歡近，成為網民熱話。（ViuTV截圖）

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陳欣妍及沈殷怡在節目中穿什麼行山鞋？

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在馬鞍山礦洞及蚺蛇尖，陳欣妍就穿了SALOMON X ULTRA 3 MID GTX，這對用上High Traction Contagrip鞋底。由馬鞍山240礦道落斜時，陳欣妍曾叫「石頭全部都很滑」，不知是鞋底抗滑能力平平，還是她個人行山技術不足，抑或是故意營造的效果？在屏南石澗那集，陳欣妍則改穿低筒的SALOMON X ULTRA 3 GTX。這兩對鞋都有用Gore-Tex防水物料。

2. 行山襪

很多人行山都喜歡穿緊身褲配短襪或船襪，通常就會露出腳眼的皮膚，很容易被蚊叮蟲咬，遭樹枝雜草刮到。雖然憑肉眼難以認出兩位Shirley所穿的行山襪，但就類型而言，她們這幾集大多都穿上長襪及厚襪，襪頭可以上到小腿的一半，能夠遮掩腳眼位置，保護性較強。

陳欣妍及沈殷怡在節目中穿什麼行山褲？

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3. 行山褲

只有在第一集「針草帽」，沈殷怡穿上透氣緊身褲加短襪，露出腳眼；同一集陳欣妍就穿上adidas運動長褲。之後幾集，兩人的行山褲也專業起來，沈殷怡在探馬鞍山礦洞及登蚺蛇尖都穿上MONTBELL RIDGE LINE PANTS，這條行山長褲適宜動作型攀爬及遠足，質料耐磨，臀部及膝部用了高彈性布料，配合修身剪裁及立體褲襠，動作更靈活自如。

陳欣妍在行馬鞍山礦洞及蚺蛇尖就穿MONTBELL另一款行山長褲STRETCH O.D. PANTS，這條褲由彈性防撕尼龍所製，快乾通爽又耐磨；從節目截圖所見，這款長褲比沈殷怡穿的那條較貼身。

行屏南石澗的那集，兩位女主持都改穿短褲，其中沈殷怡所穿的是MONTBELL STRETCH O.D.SHORTS。

陳欣妍及沈殷怡在節目中穿什麼行山上衣及風褸？

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4. 行山上衣

說起行山女孩的上身衣著，可能大家會想起性感運動tube-top，但在《美女郊遊遊》的頭5集，撇除橋咀洲半月灣三點式行山那段，陳欣妍及沈殷怡這5集的行山衣著其實不算曝露，例如赤徑露營及上蚺蛇尖，兩人都穿上長袖的行山恤衫。

5. 行山風褸

在馬鞍山礦洞及昂平的一集，陳欣妍及沈殷怡長時間穿MONTBELL的風褸，陳欣妍的是紅色的FRENEY PARKA，而沈殷怡的是藍色的PUMORI PARKA，兩件褸都採用Gore-Tex防水物料。沈殷怡那件較昂貴，相信原因在於重量，PUMORI PARKA重389克，而FRENEY PARKA則重452克。她們去赤徑露營時亦繼續穿這兩件褸。

此外，當沈殷怡在昂平等候的時候，她還披上一件藍色的The North Face厚褸。

至於在第一集行「針草帽」，兩人同樣穿上MIV8300 MILLET K ABSOLUTE 2.5L JACKET，重量比MONTBELL那兩件輕，但沒有Gore-Tex，透氣度較高，較適合天氣較熱時行山使用。

陳欣妍及沈殷怡在節目中用什麼背囊？

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6. 行山背囊

數兩位Shirley身上最便宜的行山裝備，你可能猜不到的，竟是沈殷怡的行山背囊。這款是DECATHLON Quechua健行背包20 L NH100，售價只是幾十元，但她看來很喜歡這個背囊，由「針草帽」到馬鞍山礦洞，由屏南石澗到蚺蛇尖，她幾乎每集都用這個背囊。

這個DECATHLON背囊沒有設計給水袋水管穿出來的位置，所以沈殷怡要將水管從背囊兩個拉鏈扣之間伸出來。沈殷怡又會將摺疊式行山杖放背囊外面。至於陳欣妍主要用的行山背囊是GREGORY THRUST 20，容量同樣是20L，價錢幾乎是沈殷怡那個的10倍。

兩人第4集去赤徑露營，要使用容量大的背囊，她們就用GREGORY DEVA 60，容量有60L，背囊淨重都已經約2公斤，再加上山藝教練Sunny很心機地將大量裝備及食物塞進去，看片段都覺得重，所以兩位Shirley在路上都哄到兩位猛男工作人員幫她們揹袋。

在第5集的橋咀洲半月灣的三點式行山，發現沈殷怡轉了背囊，從肩帶的設計，估計是GREGORY NANO 18。此外，陳欣妍除了揹背囊，還喜歡用一個CH60-2456 CHUMS SACOCHE SHOULDER斜揹袋。

陳欣妍所用的行山杖應該是MONTBELL ALPINE FOLDING POLE。（ViuTV截圖）

兩人都是用單杖。（ViuTV截圖）

7. 行山杖

最後介紹的裝備是行山杖，見到她們所用的都是摺疊式行山杖，方便放在背囊，款式應該是MONTBELL ALPINE FOLDING POLE。這款行山杖是三段式，由粗尼龍繩所連接，旋轉桿身就可以開出及收合。兩人在節目中都是用一枝行山杖，而非一對行山杖，因為一對行山杖較難用，對於初學者而言，還是一枝還方便。

行蚺蛇尖時，沈殷怡將摺疊式行山杖放在背囊。（ViuTV截圖）

建議放入背囊的行山裝備：