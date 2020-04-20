全職體育教練的工作，若以數百元一小時計算，一個月至少可賺約過萬元，外間看似是「教吓波」的「筍工」，卻看不見背後缺乏保障所要承擔的風險。 新冠肺炎肆虐，看清的人情冷暖多的是。當刻看得更清的，還有保障教練的成立工會需要。

新冠肺炎嚴重打擊體育教練生計。「我們這次的組成，不是說要抗爭、不是與足總對抗，而是在現行一些條款中能否作出修改，令每一個教練都能受惠。但可能在香港，聽到『工會』兩個字，便負面一點。」本地資深足球教練、「足球教練大聯盟」召集人吳子維直言，組織工會真的不容易。

「其實今次抗疫基金沒有一個大家都滿意的金額，反而令教練感到不被重視。」入行長達14年的吳子維道。（黃舒慧攝）

各專項教練成立「香港體育教練工會」自救​

一班全職運動教練自學校停課及康文署「封場」起手停口停，不少教練均要靠送外賣、做餐廳侍應維生，吳子維坦言對不少有家庭負擔的教練甚大影響：「身邊有剛剛買樓需要供樓的同行，也有的是太太即將生小孩。」香港政府後知後覺的政策令市民自救抗疫，體育教練在這段時間再度意識到有必要成立工會，爭取更多保障。除了香港足球總會培訓導師吳子維所發起的「足球教練大聯盟」之外，還有資深籃球教練劉嘉豪與其他項目教練共同成立的「香港體育教練工會」，兩個組織同樣有近500個教練會員加入。

吳子維不諱言教練的獨立工作性質，不多不少影響到業界的團結性。（香港賽馬會）

明知教練工種缺乏保障，但就如一個願打一個願捱。 香港足球總會培訓導師 吳子維

入行已有14年資的「子維sir」以「一個願打一個願捱」來形容體育教練這一行業：「任何新入行的教練都知道，足球教練這工種沒有任何津貼、福利，也不是每個教練都有MPF（強積金）戶口，甚至很多公司聽到我們是教練，都會有保留。」教練普遍多以時薪計算，一節課堂大約90分鐘，但支薪都只計算正式上課時間，不計課前準備和課後工作。目前全面停課封場，大部分教練已面對零收入困境。同行部分教練並無在總會註冊，也有只在海外考獲牌照而未有在香港總會註冊的教練，不合條件申請政府的7500元補助，他希望長遠能整合所有體制內外的教練聲音，疫情後業界仍能互相幫助。

限聚令下，不少市民也會在有限度下運動，熱愛運動的人着實比港府想像還要多。（張浩維攝）

疫情重燃危機感 工會修訂合約作保障

他說，教練選擇入行時早知道「食得鹹魚抵得渴」的道理，惟他認為教練這行業的性質與一般行業不同，因此較少教練意識成立工會保障自己：「很奇怪的，即使經歷過沙士和豬流感，大家知道需要制定保障，卻沒有走出來。我想是因為大家都是各自到學校和球隊工作，甚至現在多了資源，一支球隊有幾個教練，但都是獨立工作。」早於5、6年前， 曾有足球教練計劃組織工會，「在『鳳凰計劃』開始後兩年左右，每一個部門都有較健全的發展，也有教練想去推行的，那時經濟、各方面環境較好，工會可以幫助教練爭取什麼呢？可能只會想想出外交流、帶教練到外地交流，爭取在運動商店購物有折扣等。因此大家意欲不大，年多左右就未能持續下去。」

這一次，疫情困境下喚起教練的危機感。「子維sir」透露有業界人士組織起體育教練的大聯盟，成員提出了教練界的問題：「將來我們會不會改善合約內容、出糧保障自己？甚至是爭取持續教育基金，我們上教練班的費用其實愈來愈貴，以前考教練牌可能是千零到幾千元，但現在要3、4萬元，你上課考牌要請假，那段時間都會沒有收入。」

足球教練黃浩賢（右）上周與數名教練及立法會議員陳沛然召開記者會，盼政府能重新審視第二輪抗疫基金中未能受惠的教練，以及放寬條例推行視像教學支薪。（盧翊銘攝）

教練行業存競爭性 誰人帶領工會？

然而，他認為成立工會並非紙上談兵般容易，教練的工作性質不多不少影響到團結問題。「我經常會比較我們與球證是很不同，是兩個性質。球場上，即使我是你的導師也好，我仍然有機會是你的競爭對手，某程度上都會影響到我們的團結性，這是我個人的想法。」疫情或許正是一個好的切入點，但如何去找一些有能力人士帶領工會，則是另一個難題，「有經驗、有江湖地位的教練，可能又覺得沒有必要走出來。」

教練界均認為有成立工會保障同業的必要，然而，實行卻也許困難重重。「要找有輩份的教練出來帶頭，但有地位的又未必覺得有需要成立工會。」吳子維分析道。（黃舒慧攝）

一個願打一個願捱，我仍照做，但今次發覺不行了，我願打，卻捱不住了，不是一直願打便捱得到。 吳子維

成立教練公會或需支援 「政黨背景需小心處理」

他以足球員工會作例子：「以前足球員也想成立工會，但找誰出來帶頭？舉例說像是陳偉豪？他半退役了，不怕得失球會老闆，在球圈又有一定地位，但教練界真的不容易找到高輩分、行出來帶領到大家的人。」因此他認為在推行視像教學後的下一步行動，足球大聯盟會考慮跟想組織工會的體育界人士洽談，若理念相同的話，會再進一步接觸相關人士，「我所知一些工會都會有政黨背景協助，我們在這方面也需很小心處理，目前我們都是想自己直接接觸相關人士尋求協助。」

香港教練希望政府能認真了解及重新評估業界的狀況，正視體育界並作出支援。專業教練流失，也間接令香港運動水平下降。（盧翊銘攝）

從事體育行業的人，大部分都是「靠興趣搵食」，在別人眼中無疑是「任性的幸福」，卻也是有苦自己知。經得起時間考驗的才叫熱愛，能在這一行堅持的人，都是真心喜歡體育。新冠肺炎的破壞力，多年來歷盡風雨的「子維sir」也不禁為同行悲從中來：「明知這一行是一個願打一個願捱，我仍照做，但今次發覺不行了，我願打，但我捱不住了，不是一直願打便捱得到。」盼望一眾教練能戰勝疫情這一關，繼續一起守護體育行業，培訓更多精英運動員。

吳子維認為近年足球教練行業有好轉，有更多年青教練入行，盼各項教練能戰勝疫情，留守教練行業繼續培訓下一代。（黃舒慧攝）

體育教練界發聲自救 按圖放大