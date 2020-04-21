【網球】最靚仔前一哥宣稱疫情是煙幕　信背後必有重大陰謀

有關新型冠狀病毒Covid-19的各種陰謀論，隨疫情全球大流行而陸續出現，不過意想不到的是，連網球前一哥也相信並幫手散播。 俄羅斯一代「網球沙皇」沙芬（Marat Safin），近日接受俄羅斯媒體訪問時表示，當下疫情只是個「煙幕」，認為背後另有「政治目的」。

沙芬說，「我相信那是為了向人們體內植入晶片作預備」，他還將微軟創辦人蓋茨（Bill Gates）拉落水，「蓋茨在2015年說過，世界即將出現傳染病，然後是疫情大流行。我們的下一個敵人是病毒，不是核武。」

64歲的蓋茨確實曾2015年上TED Talk發表演說，講題是《下一次爆發？我們未預備好》（The Next Outbreak? We’re Not Ready），指出全球當下最大威脅是病毒。

不過沙芬自行作出另類解讀，「在這種病毒為全球認識之前僅兩星期，他們在達沃斯論壇（Davos）曾舉行一次模擬演習。」

沙芬男人40，依然俊朗。（Getty Images）

全球各地疫情圖輯（按圖放大）

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疫情只是煙幕 只為植入晶片？

「當時他們展示事情將如何發展。我不認為蓋茨是個預言家，他只是知悉此事，而他們（各國領袖）全部已為此作出準備。」沙芬認為，全球人類均正像「電視恐怖故事」那樣被操控。

「為什麼他們要推行5G網絡？因為如此一來納米晶片才可引入。」他堅信全球人類將被植入晶片，以便操控，「看看我們身邊正在發生的事情，人們都在恐慌。一切事情也不是我們被告知那樣，那只是一個預設情境。」

「人們什麼也相信，包括電視內的恐怖故事，所有人現在也知道、了解和互相建議要買多少個口罩和要做些什麼。」他說道，「有人相信到處也是停屍間，很多人集體死亡，人類文明快將終結，但我不相信。我們只是快要被植入晶片。」

史上最帥網球一哥沙芬（按圖放大）

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網球沙皇的陰謀論

沙芬補充，自己的觀點並非任何新鮮事物，「一切早已在互聯網上出現」。他並未說明「晶片」如何植入人體，據俄羅斯媒體報道，那可以通過疫苗注射做到。

至於是誰安排這場納米晶片大陰謀，沙芬說，「那是一群較那些領袖（各國總統和總理等）具更大權力的人。那是一班真正掌管金錢的世界主人。我們連他們的存在也不知曉。」

沙芬接受俄羅斯媒體訪問，認為新冠肺炎疫情只是「煙幕」。（Getty Images）

沙芬在上文提及的的模擬演習，相信是2019年10月18日達沃斯全球經濟論壇中一個名為Event 201的模擬演習。基於全球每年有多達200次傳染病爆發，專家認為有機會威脅全球，因此作出預演，時間上剛好在今次新型冠狀病毒廣為人知之前。該次活動的贊助人，正好就是蓋茨夫婦成立的慈善基金。

即使如此，也完全沒有證據支持沙芬的說法。這種憑空想像的說法無法也沒有必要查證，相信不必筆者多言，精明讀者也只會一笑置之。

網球沙皇：已屆40歲的沙芬風采依然。（Getty Images）

高大俊朗的俄羅斯網球沙皇

現年40歲的沙芬，身高6呎4吋高大有型，網球技術、力量兼備，加入職業球壇時，曾被譽為當時最具天份的球手之一。踏入網壇第三年，20歲的沙芬贏得美國網球公開賽冠軍，並一度升上世界排名第一，亦是網球史上最高大的「一哥」。

可惜只維持9個星期，一哥之位便被巴西名將古爾頓（Gustavo Kuerten）取代。傷患加上心理質素欠佳，令他職業生涯未能將潛能全面發揮，其後僅曾在2005年澳洲網球公開賽高舉另一次大滿貫錦標，2009年黯然退役。掛拍後他曾擔任俄羅斯網球協會高職及俄羅斯奧委會成員，並加入俄羅斯總統普京領導的俄羅斯統一黨，踏上從政之路，2011年12月獲選為國會議員，亦開始出戰元老賽。

外型俊朗的他球員生涯情緒管理欠佳，經常在比賽期間失控怒擲球拍。曾有統計指沙芬單是1999年已毀掉48個球拍，他本人更稱整個球員生涯合共打爛1055個球拍。