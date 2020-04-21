【英超】阿古路與BBC合作拍攝網上教材　不教PE教這一科更有趣

曼城前鋒阿古路貴為英超史上最多入球外援，敬業形象頗入民心，如今又有機會「加分」。疫情令賽事暫停，他找到新工作，成為「Kun Sir」。 這名阿根廷國腳將與英國廣播公司（BBC）合作，製作網上教材供小孩在家學習。阿古路雖然踢足球了得，今回做老師卻不會「教PE」，而是教小孩說西班牙語。

新型冠狀病毒肺炎COVID-19從中國武漢爆發，至今傳遍世界各地。英國為歐洲疫情最嚴重地區之一，封城令一再延長，學校關閉且重開無期。小孩與大人都要留家避疫。BBC邀請各界名人共逾200人，粉墨登場為不同年齡的孩子製作視像教材，供他們在疫情中在家學習。

阿古路這次上班，不用穿球衣。（Getty Images）

阿古路自2011年加盟曼城，為球會拿下不少豐功偉績，今回更肩負社會責任。繼早前在twitter上載洗手20秒短片，今回變身「Kun蛇」。阿古路說：「小孩在疫情中經歷困難，家長也要確保子女在家學習。這計劃相當出色，能夠出一分力，感到榮幸。」阿古路教授西班牙語，不會教小孩像評述員不停高呼「gol」（入球），而是教授最基本的數目字讀法。小孩看見偶像平時衝鋒陷陣，今回「坐定定」上堂，將會別有一番感受。

效力曼城快十年，阿古路的英西雙語相當流利，教小孩游刃有餘。（Getty Images）

It's time to be responsible and to care about each other – everyone should follow the advice of public health services, and stay at home for the wellbeing of all of us. pic.twitter.com/Z9ByA6VYul — Sergio Kun Aguero (@aguerosergiokun) March 19, 2020

BBC是次計劃找來國內名人幫忙，而且按照老師所長，教授相關知識。例如英國演員Danny Dyer為英王愛德華三世後裔，將會講解英王亨利八世的故事。

英國疫情未受控，各球會出力協助