【美女郊遊遊】夜探鎖羅盤後沙田行山吸陽氣　陳欣妍玉女變慾女

ViuTV行山節目《美女郊遊遊》第8集忽然變為「靈探」節目，兩位美女主持陳欣妍（Shirley C）及沈殷怡（Shirley S）搭船到荔枝窩，之後行夜山，夜探鎖羅盤。 團隊好友何啟華（Dee）及導演串通，用指南針嚇得兩位女主持花容失色！上半集夜探廢村後，在下半集，她們就改到另一地方「吸收陽氣」。

陳欣妍及沈殷怡與攝製隊早上到馬料水碼頭，乘船往荔枝窩，途中船經黃竹角咀，遠望著名地質景點鬼手岩。到荔枝窩後，她們參觀客家村落，活動十分輕鬆，但好戲在後頭。

陳欣妍及沈殷怡由馬料水碼頭搭船去荔枝窩。（ViuTV截圖）

Double S初時以為行程「好輕鬆」

+ 10 + 9 + 8

沈殷怡最怕「靈探」 美女大整蠱

入夜後，她們向北行，走進鎖羅盤村。何啟華一邊行，一邊講都市傳說，他表示指南針（或羅盤）會在鎖羅盤村內失靈，故而得名。之後，何啟華獨自走進一間廢屋，出來之後與兩位Shirley對一對大家的指南針，他們發現何啟華的指南針失靈了！

難道這個都市傳說是真的？兩位Shirley都覺得那間屋「有古怪」。不過這其實是導演及何啟華預先合謀的把戲，他們問山藝教練Sunny借用一個磁化了的指南針，當何啟華從廢屋出來後，就拿出那個失靈的磁化指南針，營造指南針突然壞了的效果，果然令兩美女主持信以為真。

她們及何啟華一起夜探鎖羅盤。（ViuTV截圖）

Double S被嚇破膽

+ 11 + 10 + 9

除了指南針外，兩位Shirley覺得廢屋上的揮春十分新淨，極為不尋常，沿路自己嚇自己。及後山藝教練Sunny在鏡頭前向觀眾解釋，鎖羅盤已成郊遊景點，鄰村的村民間中會到村內修葺，每年農曆新年前換上新的揮春。

精彩重溫：

【美女郊遊遊】行屏南石澗三點式泳裝極震撼 女主持玩瀑降齊崩潰

【美女郊遊遊】美女主持獻出露營第一次 營火會才藝表演天與地

【美女郊遊遊】三點式泳裝行橋咀目不暇給 兩主持成功挑戰蚺蛇尖

嚇了一晚之後，她們翌日去沙田行山，由梅子林出發，去一個地方吸收陽氣。（ViuTV截圖）

+ 6 + 5 + 4

陳欣妍見陽元石「吐真言」

在節目的尾段，陳欣妍及沈殷怡在翌日行另一座山，去看一個「充滿陽氣」的地方。導演神神秘秘，沒有透露地點，兩位美女主持就估是個武林勝地，很多強壯的男人在練武。

最後，她們去的地方是沙田女婆山，那個有陽氣的景點是外型十足十猶如巨型版男性陽具的「陽元石」。辛苦一場，兩美女主持發現竟是為看此石，大有被騙之感，近日盛傳跟男藝人沈震軒拍施的陳欣妍，更大膽爆出一句：「呢啲成日都見啦，使乜行得咁辛苦」，說出後立即後悔自稱要收回言論，卻已經太遲。