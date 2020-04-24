【德甲】德國聯賽最快下月9日復賽　賽會CEO：留待政府作最後決定

歐洲各大聯賽停擺一個多月後，德甲有望成為首個復賽的五大聯賽，德國足球聯賽行政總裁塞法特（Christian Seifert）在當地周四（23日）與德甲及德乙各支球隊進行視像會議後，表示德國足球最快可在下月9日起恢復正常。

在歐洲五大聯賽率先復操，加上早有傳聞在5月復賽的德甲，或成為首個復賽的歐洲主要聯賽。管理德甲及德乙的德國足球聯賽（The German Football League，DFL），在當地周四與全數36支球隊進行視像會議後，行政總裁塞法特表示已經為復賽作好準備，現時只等待政府的決定。

塞法特稱：「德甲已經準備重啟賽季，最快可在5月9日起恢復，但一切留待政府方面落實。5月9日並非確實的復賽日子，但我們有數個不同方案，只要有關方面作出決定，我們便可以立即配合。」

德國聯賽有望5月復賽 料閉門作賽至今年底

聯賽有望5月重啟 五大聯賽最快 圖片報：5月9日可踢

德甲賽會已作好準備，最快在5月9日復賽。（資料圖片／路透社）

拜仁在安全的社交距離下復操：

+ 9 + 8 + 7

德國政府將在下周四（30日）進行會議，或就德甲能否復賽作決定。德國政府早前公布延長大型群眾活動禁令至10月底，意味今季德甲亦只可在閉門形式下作賽，塞法特指這是無可奈何的選擇，但至少起碼有望復賽。

德甲賽會塞法特指德甲及德乙隨時可以復賽，等待德國政府的決定。（資料圖片／Getty Images）

一場正式賽事在沒有觀眾的情況下，包括職球員﹑球證及其他工作人員在內，仍將有超過300人在球場內，所以DFL早前設立小組，研究相關的安全措施，據悉現時將球場分成3個不同部分，每部分只可容納約100人，確保有足夠空間保持社交距離。

另外，賽會為確保球員們是在健康的情況下出戰，所以需要持續地進行病毒測試，有專家認為賽會須準備超過二萬枝試劑，塞法特則指試剷的用量僅佔全國的0.4%，所以認為復賽不會增加德國的醫療負擔。