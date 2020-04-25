【德甲】復賽或現全員戴口罩奇景　德媒：球員球證須佩戴

德甲復賽在即，賽會行政總裁塞法特（Christian Seifert）表示已準備好於下月9日重開聯賽，但仍要承受一定的病毒傳播風險。 德國傳媒《Spiegel Sports》揭露德國勞工部門一份文件，表示有一個別開生面的方法對抗疫情，建議比賽球員全數佩戴口罩作賽。

管理德甲及德乙的德國足球聯賽（The German Football League，DFL），早前與全數36支球隊進行會議後，行政總裁塞法特表示德甲已作好準備，最快在5月9日重啟球季，現時只等待德國政府的決定。

德甲一旦復賽，所有球賽將以閉門形式進行外，確保病毒不會在球員之間傳播，賽會將持續地為球員進行病毒檢測，在安全及健康的情況下舉行賽事。

德國聯賽最快下月9日復賽 賽會CEO：留待政府作最後決定

德甲賽會已作好準備，最快在5月9日復賽。（資料圖片／路透社）

拜仁在安全的社交距離下復操：

+ 9 + 8 + 7

雖然德甲賽會準備一系列的措施防止病毒傳播，但只要重開賽季，便需要承受一定病毒散播的可能性。德國傳媒《Spiegel Sports》透露德國勞工部門的一份文件中，提議在場上的球員及球證亦需要佩戴口罩，每15分鐘更換一個口罩，而在「換罩」的暫停期間，每名球員需要保持1.5米的安全社交距離。

另外，文件中建議，為了確保球員減少非必要的身體接觸，正如入球慶祝時相擁等動作，球證若看到球員有違規舉動，可作出警告。