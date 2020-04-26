【足球轉會】曼聯高層大叫閂水喉　辛祖卡尼今夏或難成紅魔鬼一員

英超球會曼聯過去兩個足球轉會窗的收購眼光不俗，球隊發展似已重返正軌，漸入佳境。正當外界盛傳今年夏天紅魔將再度大手入貨，買入多蒙特球星查頓辛祖或熱刺神鋒哈利卡尼等多員前線猛將，球會「數佬」活華特一番說話，或讓曼聯球迷的美好幻想立即幻滅。

曼聯在主帥蘇斯克查建議下，年半以來放走費蘭尼、艾舒利楊格、華倫西亞等不合用或已老退的球星，未能管好自己體重的首席前鋒盧卡古也被高價賣走。再買入哈利馬古尼、雲比沙卡、波基斯費南迪斯等年輕活力、經驗和實力兼備的球員，為球隊重新注入生氣。



紅魔鬼重拾輝煌之路正行得順遂，令人期待今年夏天轉會有什麼大刁，其中盛傳他們看中過億歐元身價的多蒙特翼鋒查頓辛祖（Jadon Sancho）和熱刺射手哈利卡尼（Harry Kane），前者更似是曼聯的囊中物。不過有關收購計劃，或因近期的新型冠狀病情肺炎而有所改變。

傳聞中的蘇斯克查心儀名單：

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活華特暗示今夏無大刁

掌管曼聯財政大權的執行副主席活華特（Ed Woodward）最新宣稱，「任何人也不可以低估足球界當下所有面臨的巨大挑戰。對任何球會而言，包括我們在內，今個夏天的球員轉會市場也不會如常運作。」

他強調，曼聯一如以往首要任務是球隊能夠成功，但在足球恢復正常之前，「我們同時要兼顧和預視轉會窗的期限、更長遠的財政狀況等多項因素，對整個行業的影響。」因此認為，「我感到，市場盛傳今夏個別球員轉會費將超過一億英鎊，根本無視這個運動當下的實際情況。」

蘇斯克查轉會「神操作」

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英國多家傳媒按照活華特這番言論，認定曼聯今夏將會「閂水喉」，不會花重金買入球星，矛頭直指多次傳出跟曼聯「好事近」的英格蘭國腳查頓辛祖，或因而失去成為紅魔鬼新一員的機會。