【德甲】5月復賽方案超嚴格　隊友無偈傾球員跟伴侶性生活都要管

德甲力爭在5月9日復賽，希望成為在新冠肺炎疫情下，最先重開的歐洲主流聯賽。對於「餓波」多時的球迷來說當然是好消息。 但賽會考慮到安全問題，定下多條非常嚴謹的守則，從球隊、職球員到球員家人，都受到限制。

雖未有定案，但德甲的確朝5月9日復賽的目標進發，德國《圖片報》及英國《每日郵報》報道，德國足協已開始制定復賽計劃，就球場可容納人數、球隊及球員守則，定出明確的限制。

球場限制

《圖片報》指，德國足協為每場賽事設立的人數限制，為同時間最多322人在場，當中包括兩軍職球員、球證、球僮、賽會人員、記者等等。看台上，則可容許每隊有8名代表觀賽。部份工作人員會輪流出入球場，確保人數在限制之內。

即使是可容納逾80000人的西法倫球場，亦只能有322人在場。（Facebook/Borussia Dortmund）

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球員限制

針對球員的限制，主要在於住宿範圍、日常生活及與家人及伴侶的接觸。球隊若入住酒店，需包起整幢酒店，否則需全隊住入同樓層，並配備專用出入口及升降機，以免與其他酒店訪客接觸；若離開房間則要配戴口罩，隊內每個人亦需保持兩米距離。若要乘搭升降機，必需以手肘按掣，對於身型高大的球員，如多蒙特的艾寧夏蘭特等，或許不太容易。



若球員選擇留在家中，則要遵守不少限制（按圖放大）：

報道最後亦有提及，德國足總已定下有球員確診新冠肺炎的應變措施，如一支球隊內有人確診，無需整隊隔離，但受感染的球員必需由出現病徵起自我隔離14日，不與家人及球隊成員接觸。即使在家中，也要自己獨留一間房，不可共睡一床，並需戴上口罩。

有確診球員的球會，需通知隊醫，並將相關資料通報予德國聯賽會，受感染人士的名字會保密，亦不會通知傳媒。若受感染球員康復，需球會同意才可重啟工作。



若德甲最終可在5月9日重啟，復賽後第一輪就會迎來RB萊比錫對多蒙特的大戰。