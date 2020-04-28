【跑友佳音】運動場5月6日重開緩跑徑　足球場籃球場續關閉

本港疫情開始受控，特首林鄭月娥認為可階段性檢視各項控制措施，下周分兩階段重開部分公共服務，包括5月6日重開免費的戶外康樂設施，包括運動場（只限緩步跑活動）、羽毛球場、乒乓球枱等，室內運動設施則於5月11日重開。 要留意的是，此階段重開設施不包括泳池、泳灘、籃球場、足球場等。而且限聚令仍然實行，市民需在不違反「禁止群組聚集」的條例下使用場地。

康文署在3月27日起全面關閉免費戶外設施，各區被膠帶圍封的室外場地成了香港一道奇景。林鄭今早出席行政會議前表示，因連續第二天未有新增病例，其他日子亦錄得單位數字確診個案，下周起將分兩階段回復政府正常運作，公共設施在不違反限聚令下重開，如室外運動場地、圖書館、博物館等。

康文署在上月27日起全面關閉免費戶外設施。（資料圖片）

康文署晚上公布詳情，5月6日（星期三）起重開免費戶外康樂設施，包括運動場的跑道（只限緩步跑活動）、健身設施、卵石徑、單車設施、羽毛球場、網球場、極限運動場、滑板場、滾軸溜冰場、模型車場、模型船池和乒乓球枱。

同日重開的收費戶外康樂設施則有網球場、草地滾球場、牛池灣公園射箭場、石澳障礙高爾夫球場，以及屯門康樂體育中心內的射箭場、高爾夫球發球練習場及練習草坪。

政府延長「限聚令」至5月7日，當中健身中心與拳館需停業至少個半月，影響教練生計。（資料圖片）

至於在5月11日（星期一）重開的皆是室內康樂設施，包括羽毛球場、壁球場、乒乓球室及乒乓球枱、香港單車館單車賽道、室內高爾夫球發球道、室內草地滾球場、室內緩跑徑和室內網球場。

除上述設施，其他早前關閉的康樂設施例如公眾游泳池、泳灘、足球場、籃球場、門球場、兒童遊樂設施等，仍然關閉，直至另行通告。

+ 4 + 3 + 2

林鄭強調，此安排不等於放寬所有防疫措施，隨人流增加會加強防疫，第二階段回復百分百全面服務，需容後再處理及公布，視乎疫情發展進一步考慮。

康文署在上月27日起宣布全面「封場」，包括足球場、籃球場、排球場、手球場、投球場、羽毛球場、兒童遊樂設施等公共設施；「限聚令」之下，拳館及健身中心等運動場所需要關閉，林鄭上周二宣布延長「限聚令」兩星期至5月7日。

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