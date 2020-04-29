【足球往事】摩連奴狂奔魯營十周年　Special One最寸最狂的日子

歐聯這個英雄地每年都總有讓人留下印象深刻的畫面。 10年前，國際米蘭於4強次回合作客巴塞隆拿，雖以0：1輸波，但仍以3：2殺入決賽 時任國米教頭摩連奴賽後盡顯狂人本色，狂奔魯營慶祝的一幕成為了歐聯經典場面。

摩連奴2007年9月突然離開車路士，休息了差不多一年，當時得45歲的他於意甲重新出發，接替離隊的文仙尼，成為了國際米蘭的新主帥。上任首季就贏得意甲冠軍，國米第2季除了蟬聯之外，另一大目標就是於歐聯取得佳績。

惟球季還未開始，國米的征途就已有多個問號，其中一個竟是摩連奴會否留隊。摩連奴與國米會方及球員都相處得不錯，為什麼要急於離開？

摩連奴第2季將伊巴謙莫域賣走，是一宗極具話題性的交易（Getty Images）

原因是摩連奴一直很嚮往的地方，一個很想入主的球場：曼聯及奧脫福。2009年曼聯領隊費格遜退休，「Special One」成為了新帥大熱，這名葡萄牙主帥亦不諱言有興趣。

帥印最後落在費Sir同胞莫耶斯手中，摩連奴要等到2016年才得償所願，在「紅魔」混亂的3年，就是另一個故事了。

莫達（白衫）的不智使得國米陷入苦戰。（Getty Images）

第2季陣容大變

「藍黑軍團」當時陣容亦有不少變動，巴西重炮射手阿祖安奴、阿根廷射手基斯普及葡萄牙傳奇翼鋒費高先後離隊。摩連奴當時找來在熱拿亞有出色表現的迪亞高米列圖，又羅致迪亞高莫達及史奈達去加強中場戰力。

不過最意外的，是摩連奴將陣中主力射手伊巴謙莫域，送到巴塞隆拿換來伊度奧及3500萬歐元。

國米於歐聯4強首回合擊敗巴塞。（Getty Images）

國米於2009至10年意甲算是順風順水，第7周起就長據榜首。歐聯方面，摩連奴繼波圖、車路士之後，帶國米取得4強席位，成為歐聯史上首名帶領3支不同球隊入4強的教練。惟2、3月連場失分，使國米曾於第33周跌落第2位，第34周他們以2：0擊敗勁敵祖雲達斯，為周中與巴塞踢首回合一戰打下一支強心針，「藍黑軍團」亦於聖西路以3：1擊敗巴塞，在次回合有一定優勢。

事實上，國米該季與巴塞可謂冤家，兩隊於分組賽同處F組，兩循環一場悶和0：0，一場巴塞淨勝兩球，首回合國米贏3：1，算是報了一戰之仇，而這一場勝仗，亦是國米該季4戰巴塞隆拿的唯一一勝。

摩連奴瘋狂慶祝，懶理華迪斯。（Getty Images）

摩連奴在國米次回合鬥巴塞派出多名防守球員。（Getty Images）

再戰巴塞擺明泊大巴

國米於4月28日作客魯營，只要在次回合不輸多於一球都可以晉級。摩連奴在次回合亦擺出一個5個後衛的陣容，明顯是要「泊大巴」頂死巴塞，惟中場迪亞高莫達28分鐘就兩黃一紅被逐，使一切添上更多變數。

巴塞要至少入兩球才可以作客入球優惠勝出，多打一人更是圍剿國米。全軍死守的國米，前面只得一個「大米」，伊度奧更一度褪後到左閘位，組成了6人防線。巴塞一直未能取得入球，當時教頭哥迪奧拿只得把中堅碧基也推前當前鋒。

這名西班牙國腳亦不負所望，在84分鐘於國米禁區施展腳法一扣一射，射入了全場唯一入球。

國米2009至10年歐聯4強鬥巴塞正選陣容：

+ 7 + 6 + 5

「一生中最漂亮的敗仗」

「地上最強」雖然贏波，但總比數輸2：3出局。「Special One」如坐針氈了一整場比賽，完場後放下重擔，由後備席奔向球場，高舉手指揚威，成為歐聯歷史中經典場面。

域陀華迪斯看不過摩連奴慶祝，欲上前叫停摩連奴，但「狂人」此時懶得理會，完全無視華迪斯繼續慶祝。

摩連奴於魯營狂奔成為歐聯經典場面之一。（Getty Images）

誰都不想輸波，但摩連奴賽後直指這是他「一生中最漂亮的敗仗」。

國米在5月初提早3輪於意甲封王，3日後一球小勝羅馬捧起意大利盃，成為了雙冠王。這支意大利球隊決賽兩球擊敗德甲勁旅拜仁慕尼黑，成為首支意大利三冠王，摩連奴捧起自己執教生涯第2座歐聯冠軍。

摩連奴領國米贏得7歐聯後就轉投皇馬。（Getty Images）

如日中天突然投皇馬

當時得令的摩連奴卻在贏得歐聯翌日，就公開自己將會離開國米：「有點傷感，但這（歐聯決賽）幾乎是我執教國米的最後一場比賽。」

皇馬為了得到摩連奴，不惜賠錢給國米，換取這名葡萄牙名帥的自由，「Special One」在2010年夏天成為了皇馬教頭及體育經理，展開了與巴塞隆拿死鬥的新一章。

你懷念的偉大鋼門 ：