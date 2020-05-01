【港超聯】聯賽排名更新　富力一項數據大逆轉　有球隊要捧蛋

港超聯周四（4月30日）落實有3支球隊退賽，因此比賽重啟後將會調整聯賽積分榜，兩支球隊富力R&F跟冠忠南區成為主角。

下半季港超聯將不早於8月15日重開，足總昨日公布香港飛馬、佳聯元朗和標準元朗退賽，令復賽僅得7支球隊角逐。根據港超聯章程及足總決議，棄戰球隊今季的成績將在復賽後被取消。

港超復賽後最新竹積分榜。（01美術製圖）

富力失榜首優勢 楊正光：爭標難度增

富力原先在積分榜拋開3分及至少10個得失球差，位列榜首，復賽後雖仍踞首，但被多踢1場的冠忠南區及理文追至同分（13分）。富力在流浪及元朗身上取得的19個得失球差亦告消失，其最新得失球差（6球）比爭標對手傑志的（10球）要低，榜首優勢大減。

富力主帥楊正光就此回應，指對下半季參賽球隊數目早已「心中有數」，也接受積分因應足總規定而扣減： 「無論有沒有球隊退賽，下半季每場對富力也同樣重要。現時聯賽下半季更刺激，更難爭標。」

他透露在足總公布新賽程後，富力會在聯賽重啟前兩個月再開操，好好專注餘下比賽，「目標是對下游球隊要全取3分，迎戰同級對手就希望有分落袋」。

重溫富力今季比賽圖輯：（按圖放大）

+ 17 + 16 + 15

至於南區則成為球隊退賽下的「大贏家」，球隊在扣除戰和飛馬及元朗的比賽結果後，爬升兩位至次席。跌至第4名的傑志同樣有力爭標，「藍鳥」跟富力同戰6場，僅落後兩分。不過愉園就因分數均在棄戰球隊上取得，復賽後積分歸零包尾。

冠忠南區（紅衫）在最新積分榜升上第二。（資料圖片）

陳文俊：爭標形勢依然被動

南區主席陳文俊受訪時指，參加復賽的球隊數目並非南區考慮參賽的因素，「最好當然有10隊，現時有些球隊是完全跟爭標無關」。

他又稱南區雖在新積分榜上升至第2位，但形勢依然被動，「這是錯覺，傑志比我們少打1場，他們在對賽上亦佔優，很容易便可趕上我們」。雖然對爭標形勢不太樂觀，但陳文俊強調南區會做好本份：「盡量自己打好，都希望每場都獲得勝利。」

南區早前有查維斯及狄卡奧等4名外援離隊，陳文俊認為外界無需過份解讀，負面地看待此消息：「球員每年都有出有入，只是因為疫情讓球員早點回鄉。」他透露球隊正為組軍做準備，包括本地球員及外援，惟因新兵或仍需跟舊球會解決合約問題，未能透露太多詳情。

冠忠南區主席陳文俊認為，球隊爭標形勢仍被動。（資料圖片／高詩琦攝）

疫情下的港超聯：（按圖放大）