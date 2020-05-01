【足球】費蘭尼夥韋素為標準列治籌260萬鎊　望母會捱過難關

比利時球星費蘭尼（Marouane Fellaini）和韋素（Axel Witsel）等人，正積極為母會標準列治（Standard Liège）籌集260萬英鎊資金，幫助球會渡過財政難關。

比利時老牌球會標準列治，本球季在比利時甲組聯賽排第5位，季內亦有出戰歐霸盃比賽。在新冠肺炎疫情爆發之前，早已經處在財政困境中，疫情令危機進一步惡化，至4月份時，該隊已因為對球員欠薪，被比利時足協拒發聯賽許可證，如果情況繼續下去，標準列治面臨在比利時頂級聯賽中被「行政降班」的悲慘結局。

標準列治今季在比甲排第5，季內有出戰歐霸盃，與英超阿仙奴等球隊交手。（Getty Images）

為渡過難關，標準列治向一些前球員們求助，而比利時傳媒報道，現效力中超山東魯能的費蘭尼和效力多蒙特的韋素等人將伸出援手，包括私人借貸、集資收購球場再租回給球會使用等方式，為標準列治籌集260萬英鎊，以渡過眼下的難關。

標準列治主場今季曾上演歐霸盃比賽，有指前球員韋素為首的財團已購入球場，讓球會有錢應急。（Getty Images）

標準列治表示有信心解決財政危機，並會就比利時足總不向該會發出比賽牌照一事，向比利時體育仲裁法庭（CBAS）上訴。

費蘭尼與韋素外型相似 同樣有情有義

費蘭尼中超確診首人 已康復料5月歸隊

善長費蘭尼早前亦確診新冠肺炎，是中超第一名確診新冠肺炎的球員。山東魯能早前公布，費蘭尼已在上月14日出院，並到指定地點隔離14天，接受進一步觀察。之後他會到醫院接受病毒檢測，並重複進行隔離及檢測的循環一次就能歸隊，預期他會在5月中旬恢復訓練。據報他在隔離期間，也有做個人訓練保持狀態，包括平板支撐、俯臥撑等訓練項目。

費蘭尼2019年離開曼聯後，轉戰中超山東魯能，上月更不幸地確診新冠肺炎。（Getty Images）

費蘭尼少年時曾在多家球會青訓系統訓練，最後在標準列治青訓出道成為該隊一隊球員，展開職業足球生涯。在2006–2008為球會效力，上陣64次，攻入10球，2008年出國轉戰英超愛華頓。

韋素現效力德甲球隊多蒙特，但亦不忘關心母會標準列治近況。（Getty Images）

韋素夥財團讓球會售後租回主場「撲水」

另一位善長韋素，亦為標準列治出錢出力。他與一個投資者組織合共斥資130萬英鎊，買下了球隊的主場達夫拉森球場（Stade Maurice Dufrasne），然後再租回給球會使用，該標準列治通過出售球場所得款項用應急。韋素同樣出身自標準列治青訓系統，2006年升上一隊開展職業生涯，效力5季期間上陣183場，攻入42球。2011年轉投葡超球會賓菲加。

不少著名球員曾效力標準列治（按圖放大）