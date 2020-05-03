【足球往事】狂人心碎回憶錄　摩連奴難忍輸波之痛流下男兒淚

摩連奴喜怒無常，但從未為足球留下一滴眼淚。 不過，2012年歐聯4強，由他帶領的皇家馬德里大戰德甲班霸拜仁慕尼黑，以最殘酷的形式出局，就算囂張跋扈的摩連奴亦難以接受這事實。 「Special One」雖是一名狂人，但狂人都是人，只要是人，都會落淚。

2011至12年球季，摩連奴終於打破巴塞隆拿3季的壟斷，以100分奪得隊史第32座西甲冠軍。第2代「銀河艦隊」亦是球星如雲。C朗拿度、卡卡、奧斯爾、迪馬利亞、賓施馬、沙治奧拉莫斯，星光熠熠的程度跟第1代的施丹、碧咸等人亦不會比下去。

摩連奴於2011至12年領皇馬重奪西甲。（Getty Images）

皇馬該季在歐聯一直順風順水，直到4強。（Getty Images）

皇馬當時於歐聯亦有十分出色的表現，分組賽6場狂轟19球，以首名出線，籤運不錯的「白衣兵團」一路殺入4強，與拜仁慕尼黑爭入決賽。不過，似乎在該個歐聯賽季一直都未遇到任何考驗，皇馬首回合作客就以1：2不敵拜仁，次回合不容再失。

C朗拿度次回合15分鐘內就為皇馬射入兩球，可惜27分鐘皇馬守衛於禁區內，推跌了拜仁的馬里奧高美斯，球證判罰12碼，洛賓一射入網，90分鐘後，兩隊兩回合以3：3打和，作客入球亦一樣，故要加時續戰，並踢到要以12碼分勝負。

拉莫斯12碼大腳抽高，親自終結皇馬的歐聯夢。（Getty Images）

3大主力射失12碼

皇馬互射12碼先後有C朗拿度、卡卡及拉莫斯射失，雖然卡斯拿斯撲出兩球，仍未能阻止皇馬出局，拉莫斯一腳「晴天射球」將足球轟向觀眾席，在班拿貝7萬多名球迷面前親自將歐聯夢粉碎。

摩連奴作為主帥，一直都保持冷靜，但亦難以接受這樣出局的命運。「C朗、卡卡及拉莫斯，他們都是怪物級的球員，但仍是人類，」摩連奴於一次訪問時說：「那晚大概是我唯一一次在比賽後流淚。」

C朗難過得跪在地上。（Getty Images）

多數時間都是「黑面神」的摩帥，又怎會於自己球員、球迷、對手或傳媒面前展露自己軟弱的一面？「我和卡蘭卡（摩連奴助手）在我家前泊車後，我忍不住哭了。這樣出局是很難接受的，因為在2011至12年球季，我們是歐洲最強的球隊。」或許當時的皇馬是歐洲最強球隊，但肯定的是足球之神在當時次回合沒有眷顧他們。

正如摩帥所說，C朗等球星再強都不過是人，再出名的教頭亦一樣是人，眼淚仍是會流下來。

C朗拿度如何訓練：

+ 16 + 15 + 14

你懷念的偉大鋼門：