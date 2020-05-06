【體育熱話】木村拓哉兩女合體做運動　光希超強　心美可愛勁fail

日本巨星木村拓哉兩個女兒心美和光希，一起留家抗疫。姐姐心美特別請妹妹光希當教練，教導她連串健身動作。 不過心美不時只做幾下便停下來或直接倒地，十分搞笑。

19歲的木村心美（Cocomi）與17歲的妹妹光希（Koki），一向感情要好，兩姊妹的運動神經卻南轅北轍。

身高170cm的光希是運動能手，練成一副鋼條身型，腹部肌肉線條明顯。身型較妹妹嬌小的心美，同樣纖瘦，但她顯然不常做運動，肌肉沒有妹妹的結實感。

木村拓哉女兒心美（左）與光希（右）感情要好，近日一起在家做運動抗疫。（Instagram@cocomi_553_official）

木村姊妹合體做運動 心美瘋狂fail

兩人日前「合體」一起做運動，並將片段上載Instagram，心美在帖文中稱，由妹妹當教練，趁機會做點運動，但相當困難，她感慨：「這就是平時有做開運動與沒有做運動的分別」。

在片段中，兩人以平板支撐（Plank）動作變化出幾組訓練動作，並運動器材練仰卧起坐（sit up）和躺在地上做引體上升（pull up）。

木村心美+光希姐妹搞笑做運動（按圖放大）

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妹妹光希似模似樣，動作相當標準，姐姐心美卻不斷ng，有些動作甚至只做一兩下便停下來，甚至直接倒在地上。

光希不以為忤，耐心教導姐姐如何做動作，她在帖文中簡單說一句：「跟姊姊一起訓練，留在家中」，呼籲大家跟她們一樣，在新型冠狀病毒Covid-19疫情期間不要外出。

顏值爆燈的木村拓哉一家（按圖放大）

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木村心美+光希合體做運動片段：