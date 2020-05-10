【母親節快樂】體壇神奇媽媽　無修飾的手打天下　湊住小孩去奧運

母愛偉大，非筆墨能形容。一個母親不辭勞苦把孩子養育成人本已不易；從現代社會生態出發，為母者要兼顧自己事業，做到兩全更是難上加難。如果母親的職業是運動員呢？難度堪比天高。 不過世上有15名母親，竟然還有力量在東京奧運發光發熱，甚至衝擊獎牌，當中要面對的辛酸和那一份意志力，實在令人佩服。

莉雅阿里（Nia Ali）／田徑／美國

【奧運靚媽】阿里近年比賽經常帶着兒女在一起。

阿里在2016里約奧運取得100米欄銀牌一年後誕下兒子Titus，然後翌年再誕下女兒Yuri，2019年復出即在世錦賽100米欄比賽掄元，更以12.34秒擦新個人最快紀錄。

舒素雲天娜（Oksana Chusovitina）／體操／烏茲別克

【奧運靚媽】舒素雲天娜爭取第8度在奧運場上亮相。

跳馬長青樹「舒媽」舒素雲天娜今年44歲，兒子亞里沙（Alisher）也滿20歲了，可能較媽媽在奧運場上多數對手也年長。「舒媽」準備在東京奧運打破自己保持的紀錄，第8度亮相奧運賽場。她在去屆里約奧運時已成了最年長的奧運體操項目女選手，如果明年如願遠征東京，將成為奧運體操項目112年歷史以來最年長的選手。她曾代表蘇聯、獨聯體、德國出賽，現時是烏茲別克代表。

艾絲波寶薛圖（Chloe Esposito）／現代五項／澳洲

【奧運靚媽】艾絲波寶薛圖本來已失去征戰奧運機會，如今因為疫情令奧運延期，可算是失而復得。

里約奧運女子現代五項冠軍艾絲波寶薛圖（Chloe Esposito）預期今年8月榮升媽媽，本已放棄在今夏衛冕。豈料奧運延期一年，說不定她可以趕及產子後復出。艾絲波寶薛圖在里約奧運後休息了１年，其後在2018年世錦賽復出奪魁。

菲歷斯（Allyson Felix）／田徑／美國

【奧運靚媽】菲歷斯現時已手執９面奧運獎牌。

手執９面奧運獎牌的菲歷斯是美國田徑隊內最閃亮的明星，不過她在2018年11月誕下女兒Camryn時，一度難產有生命危險，去年在世錦賽復出並９度勝出，令她超越本來一同保持紀錄的保特，成為在世錦賽勝出最多的選手。

費莎派絲（Shelly-Ann Fraser-Pryce）／田徑／牙買加

【奧運靚媽】費莎派絲是現時世上跑得最快的媽媽。

費莎派絲去年以32歲之齡，成為世上最年長取得奧運或世錦賽冠軍的女飛人。她在兩年前誕下兒子Zyon後，花了20個月時間練習並復出，結果跑出女子100米歷來第4快的10.7秒，成為世上跑得最快的媽媽。

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基普耶高（Sally Kipyego）／田徑／美國

【奧運靚媽】基普耶高成功轉國籍，明年將代表美國角逐東京奧運。

基普耶高早在2012年倫敦奧運已代表肯尼亞參加1萬米比賽，至2017年夏天誕下女兒Emma後不久，取得代表美國的資格。她在今年2月29日參與美國隊馬拉松資格賽並取得第３名。基普耶高一度考慮退役，因為她認為自己需要超過１年時間才能恢復最佳狀態，她曾坦言：「很多女性有小孩後，能復操能復賽能交出好成績，她們很厲害，但那不是我的故事。」

基普耶根（Faith Kipyegon）／田徑／肯尼亞

【奧運靚媽】基普耶根正跟隨名師手操練，希望明年奧運能取得好成績。

這名里約奧運1500米金牌得主，暫停了比賽22個月，在2018年誕下了女兒Alyn。去年復出後即打破自己保持的肯尼亞紀錄，同時在世錦賽取得銀牌，現時她更跟隨曾經指導「Sub-2名將」傑祖基（Eluid Kipchoge）的教練彼德桑治（Patrick Sang）練習，希望成績能再進一步。

摩根（Alex Morgan）／足球／美國

【奧運靚媽】美國女足前鋒摩根，是奧運延期的最大受益人。

美國女足美女前鋒摩根，同樣是奧運延期的最大受益人，她在今年春天才誕下第一個孩子，本來要在數月內復出並入選奧運18人大軍實在非常困難，不過美國隊擁有她在前線，攻力可謂截然不同。現時她有一整年時間去讓自己重拾狀態；值得一提是，美國女足以往都擁有多名媽媽級球員，成績一樣突出。

梅絲達芬娜（Aliya Mustafina）／體操／俄羅斯

【奧運靚媽】梅絲達芬娜仍未放棄征戰東京奧運的夢想。

梅絲達芬娜兩度在奧運高低槓項目奪金，本來是奧運體操項目，除美國比拉斯外最亮眼的選手。梅絲達芬娜在2017年誕下女兒Alina，翌年已復出參加世錦賽，雖然之後她接連缺席歐錦賽和世界賽，但她仍未放棄征戰東京奧運的夢想。

奧斯特曼（Cat Osterman）／壘球／美國

【奧運靚媽】奧斯特曼為了奧運而復出。

2008年北京奧運壘球比賽，是壘球對上一次成為奧運項目的一屆，也是奧斯特曼人生暫時最後一次參加奧運。奧斯特曼在2004雅典奧運為美國隊奪金，４年後在北京奧運戴銀。一度退休的她，在2015年復出，押注壘球會重新成為奧運項目成功了，本來她已入選今屆奧運美國隊名單，惜因為疫情令奧運押後，不過美國壘球隊表示，會沿用今年選出的名單出戰明年奧運，奧斯特曼奧運夢仍未碎，她目前有一名繼女名為Bracken。

羅瑪舒娜（Svetlana Romashina）／韻律泳／俄羅斯

【奧運靚媽】羅瑪舒娜是奧運韻律泳項目的「屈機」人物。

羅瑪舒娜是過去15年其中一個在其界別最有霸氣的人物。她擁有5面奧運金牌和21個世界冠軍。里約奧運後她小休一會，並在2017年誕下女兒Alexandra，然後在2019年已經再度在世錦賽取得3金。本來她是韻律泳項目第二年輕的金牌得主，假如她能出戰東京奧運，將成為該項目其中一名最老的戰將。

華殊詹寧斯（Kerri Walsh Jennings）／沙灘排球／美國

【奧運靚媽】華殊詹寧斯尋求第6度征戰奧運。

現年41歲的華殊詹寧斯，擁有的奧運金牌數目和她的小孩一樣多，她育有３名子女，正尋求第６度征戰奧運並衝擊第４面金牌。華殊詹寧斯現時和史偉特（Brooke Sweat）合作，組合在美國國內排名第2，本來力爭排名再進一步以獲取代表國家出戰的資格。現時資格賽受疫情影響而暫停，她能否成為歷來最年長奧運沙排選手現時仍是未知之數。

禾芙（Isabell Werth）／馬術／德國

【奧運靚媽】現年50歲的禾芙是德國盛裝舞步女王。

德國盛裝舞步女王禾芙現年50歲，自1992年巴塞隆拿奧運已開始參賽，目前已有10面奧運獎牌，其中6面是金牌。她在2009年誕下兒子Frederik，現時她在世界排名上分別與不同馬匹拍檔，同時佔據着第一和第二位。

澤古尼斯（Mariel Zagunis）／劍擊／美國

【奧運靚媽】澤古尼斯被譽為美國最靚劍手。

被譽為美國最靚劍手的澤古尼斯現年35歲，今年3月第5度取得奧運資格，亦是首次以母親身份出戰奧運。她在2017年誕下女兒Sunday Noelle，曾經4度取得個人奧運和世錦賽佩劍金牌，明年奧運她將成為自1996年來美國劍手。

莎蓮娜威廉絲（Serena Williams）／網球／美國

【奧運靚媽】莎蓮娜在2017年誕下女兒Olympia。

擁有23項大滿貫錦標的「細威」，威水史相信不用多介紹。不過她作為母親亦經歷過一段痛苦時刻，他在2017年誕下女兒Olympia時，一度出現生命危險。她現時有4面奧運金牌，獎牌數目僅次於其姐維納絲威廉絲（Venus Williams）的4金1銀。本來正準備第5度出戰奧運的莎蓮娜因為資格選拔受疫情影響而暫停，未知能否如願再度衝擊奧運。