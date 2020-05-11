【K League】人前波後點算好？　韓職球員「轉」出金球

如果韓職標誌足球世界從癱瘓中逐漸蘇醒，那麼這一球可算是足球「新」世界第一個金球。 韓職完成第一周賽事，江原FC主場3：1擊敗勁旅FC首爾，反敗為勝的一球來自入球球員情急智生，一記華麗轉身殺對手措手不及。

韓職在新冠肺炎疫症下閉門開季，成為全球率先重新開始的聯賽，開鑼戰全北汽車對水原藍翼更安排在YouTube免費直播。而第一周最後一場賽事，FC首爾以1球領先半場，主隊江原FC於換邊之後不久扳平，直至下半場末段。

趙宰桓射入金球。（osen.co.kr）

當時江原在後場策動反擊，金承大接應長傳在左路禁區邊外控球，等待隊友趙宰桓入楔。金承大傳出中腰波，時間稍有偏差，碰巧趙宰桓全速衝入禁區，「人快波慢」。

走過龍點算好？（影片截圖）

+ 3 + 2

走位「過晒廟」如何補救？趙宰桓放手一「博」，來一記轉身，背向龍門之際，用左腳內檔一撥，將皮球改變方向。皮球雖然去勢不強，但角度刁鑽，FC首爾的龍門與後衛合共4人，全部「得個睇字」。皮球慢慢溜向遠柱網仔，江原FC就此於85分鐘反先2：1。他們1分鐘後，再由交出助攻的金承大再下一城，結果反勝3：1。

一個轉身，龍門欲救無從。（影片截圖）

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