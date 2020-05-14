【英超】傳摩連奴要求延遲復賽　熱刺主帥聲明反擊自稱心急如焚

英超復賽未有定案，但完成今季似乎勢在必行。 英國傳媒近日指各隊領隊對復賽都有不同見解，又傳熱刺主帥摩連奴（Jose Mourinho）希望延遲復賽，摩帥於20名領隊開會後發表聲明反擊，指報道不實。

英超一眾領隊日前開會，由賽會的衛生官員主持，講解復操後的安全措施。熱刺早於4月28日已准許球員回到基地作個人訓練，曾執教車路士及曼聯的摩連奴，於聲明中回應傳媒指這名葡萄牙籍主帥希望延後重開的消息。

摩連奴出聲明反擊，指傳媒報道不實。（資料圖片）

熱刺已准許球員回到基地作個人操練。（Getty Images）

「我認為傳媒報道未有真實反映我在會議中的立場，」摩連奴於聲明中說：「我從未要求押後重開。」

摩連奴又指自己急不及待復操，「對於英超復賽更是心急如焚」，但在觀眾期待聯賽準備重啟時，一定要在一切都安全的前提下才復賽。

摩連奴違反禁足令後認錯，並呼籲大眾跟從指引，以行動支持醫護。（Getty Images）

摩連奴違反限聚令與球員操練：

讚熱刺球員專業 曾被影到違反禁足令

摩連奴又大讚熱刺球員在隔離期間，依然盡力為復賽保持狀態，盡顯專業精神，「為球員敬業樂業，展示出對足球的熱誠感到自豪」。摩連奴早前被拍到與數名熱刺球員，違反禁足令僅限與自己居於同一住所的家人出外做運動的要求，在倫敦市內一個公園操練，摩帥事後道歉，指「自己的行為與政府的防疫指引有出入」。

摩連奴指就算現時僅限於個人操練，球員們都沒有鬆懈，「等到獲得批准可以小組操練」，就會全力支援球員盡快重拾比賽狀態。

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