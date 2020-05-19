落雨行山搵命搏！盤點八大雨中行山危機　前港姐冠軍都曾分享苦況

落雨應該選擇什麼行山路線？不如考慮現崇山、曼克頓山、許留山…… 在新冠肺炎疫情期間，不少市民習慣周末假期行山做運動，呼吸新鮮空氣，但據天文台的預報，未來一周狂風大雨有雷暴，建議大家暫停行山。因為在雨天行山的難度、辛苦程度及危險性都很高，易生意外。

落雨行山危機1：洪水

在雨天行山會面對什麼危機？最容易想到的就是洪水。

雨天不應行澗，相信是常識。溪澗匯集山上流水，雨天流水增加，好天時溫柔平順的石澗會突然變成猛獸，水流洶湧，又快又急，吞噬一切。暴雨後數天也不宜行澗，因為山上泥土如海綿，吸收雨水後，會逐步放出，流往山澗，大雨後幾天亦有山洪的風險。

傾盆大雨之下，山洪暴發。（資料圖片）

不行澗不就沒有問題嗎？不是。很多行山徑都會橫過澗道，或沿澗、引水道而建，或者只是經過一些小山谷。好天時，你見那些山谷只是一堆亂石，連水也沒有，但在大雨的時候，兩旁的水流湧向谷位，突然形成急流，淹蓋行山徑。

記者曾經由西貢鹹田灣冒雨行回北潭坳，全程都是鋪好的麥理浩徑，但行到近北潭坳時，有段路被突然其來的洪水淹沒，幸好水位不高，水流不急，尚可涉水跨過。網上亦有片段，見到麥徑第4段有山澗在大雨期間山洪暴發，淹蓋山路，令人進退兩難。

有些行山徑需要橫過溪澗，好天時可以順利通過，但下雨時水位上漲就可能過不到。（資料圖片）

溪澗水位上升，有機會淹沒旁邊的山徑。（資料圖片）

除了洪水淹沒部分山徑外，記者還經歷過山徑變急流。有次從嘉道理上大刀屻，行往北大刀屻途中，有烏雲從雞公嶺那邊飄過來，突然大雨，很快山徑就變成急流，十分狼狽。行在山徑上，要跟洪水抗衡，或者要行上一點，沿山徑旁的植被行。

落雨行山危機2：山泥傾瀉

大雨之下，淹沒行山徑的不只是洪水，還有沙泥，因為大雨可能引發山泥傾瀉。剛巧不幸地被山泥擊中埋在下面，當然是嚴重意外，足以致命。若果行到中途，發現前路被塌下的山泥所阻，也只能原路折返，或者找其他路，可能不能行到你想去的目的地。

大雨會引發山泥傾瀉。（資料圖片）

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落雨行山危機3：雷暴

大雨有可能伴隨雷暴，雷擊會以高度突出的物件的目標，故在空曠地方或高地上時，行山人士被雷劈中的風險高。常言雷暴時躲在電線杆、大樹、燈柱及旗杆下會很危險，因為這些獨立的高物會是雷擊目標，當這些高物被擊中後，除了有倒塌風險外，由於電壓極高，會再放電擊中附近的東西。

香港近年都有行山人士遭雷擊的意外。（資料圖片）

雷雨期間，還有可能出現俗稱「打石湖」或者「石湖風」的強陣風，這種陣風威力驚人，移動快速，風速會急升，風向會突轉，時速可能超過100公里。這種陣風有時更會夾雜着冰雹及龍捲風，具破壞力。

落雨行山危機4：體溫過低

雨中行山，全身濕透，也可能出現體溫過低的徵狀。可能有人會問，現在是夏天，就算全身濕透也是涼爽一點，怎會體溫過低？其實，全身濕透時，身體的散熱比乾燥平時快25倍，若果身處山上當風位置，散熱會更快，在水寒效應及風寒效應雙重夾擊之下，夏天也可能體溫過低。

全身濕透再加上環境大風的話，身體散熱就會很快，有機會體溫過低。（資料圖片）

落雨行山危機5：視野及能見度降低

就算未至於嚴重到洪水、雷擊及體溫過低等情況，雨中行山亦非常辛苦及危險。在雨中，人的視野及警覺會下降，大雨時天色昏暗，或如同黃昏，而且霧雨橫飛，亦減低能見度。在這種情況下，很容易失足跌倒，或者錯過路口而迷路。

2018年港姐冠軍陳曉華3月初在社交網站分享一次行山經歷，她跟朋友行到三分一路程時開始下毛毛雨，突然細雨變傾盆大雨，全身濕透，她這樣寫：「行足差唔多個幾鐘落山都係同大雨渡過，見到身邊好多人跌親。」

更多陳曉華近期行山相：

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大雨時，你可能會穿雨褸或打傘子，影響視野，例如戴住雨褸的帽子時，你會發現視野變得狹窄，而且帽子蓋住耳朵，加上雨聲，聽覺的靈敏度亦會下降。戴眼鏡的朋友尤其要注意，大雨時鏡片滿佈水珠，影響視覺，抹乾完一次，很快又再濕過，到你全身濕透，就根本找不到乾的東西去抹眼鏡，那時只好脫去眼鏡。

濕滑的石面很容易令人跌倒。（資料圖片）

落雨行山危機6：路面濕滑易跌倒

除了警覺性及觀察力變差，乾地與濕地是兩種完全不同的路況。大雨之下，乾燥的沙泥會變成泥濘，濕的石頭更加非常滑，很容易令人跌倒，增加意外的風險。大家要留意的是，坊間部分行山鞋的鞋底只適合在乾地上使用，一踩到濕地，就像溜冰一樣。

大雨時天色昏暗，連街燈也亮起來。（資料圖片）

落雨行山危機7：加速體能消耗

雨天行山，你覺得愈行愈重，因為你全身的衣服及背囊會濕水增重，尤其當你鞋襪褲腳都濕透時，會感到舉步維艱。落雨行山消耗體能更多更快，精神上亦會更快疲倦。

穿Gore-Tex防水行山鞋會不會好一點？防水層的確有點幫助，但如果長期涉水，Gore-Tex都一樣捱不住，而且雨水可以透過濕透的褲腳，從鞋筒上方流入鞋中。

落雨行山危機8：濕身搭車易生病

最後，就算你有用防水袋入住後備衣物，但不是每個下山的地方都有廁所，可以讓你換上乾爽的衣服。如果要穿着濕透的衣物上交通工具，一坐上座位，即刻發出「吱」的水聲，但最大的問題還是面對車上的冷氣，分分鐘會着涼生病。

好天出發同時天氣預告沒有提及下雨，但中途突然傾盆大雨，只能慨嘆「天氣不似預期」，趕緊落山。

不過，明知下雨都去行山，就不是太明智，因為這樣易生意外，也看不到美景，而且連電話屏幕都濕了，又怎拍照！又辛苦又狼狽，就算沒有受傷平安下山，上到車都有機會着涼生病。這樣吃力不討好的事，還是不要做吧，留待好天才去行山。

上山前先了解行山禮儀：

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