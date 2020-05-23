馬屎洲行山路線｜遊連島沙洲賞億年古石　回程返三門仔歎牛腩麵

先前小組活動大休時閒談，原來友人未去過馬屎洲，碰周四有假，相約呀喵郊遊。 （行山日期：2020年4月16日；編按：疫情期間避免外出，待疫情好轉才去行吧！）

早上天色晴朗，天氣暖和，與友在新達廣場敏華茶室早餐，餐後搭20K小巴到三門仔。下車後，穿過三門仔長廊，走到公廁旁石級路，拾級而上，經村墳路，約半小時路程已抵達連島沙洲，近日大潮，早上6點已經1.4米，一直漲到差不多2米。

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到達沙堤後，拍張照後馬上沿石灘綑遊，沿途欣賞早在兩億九千多萬年前的二疊紀時期前已形成、比侏羅紀還要早的岩石，沿石灘綑至陰涼處大休。

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休後友人決定不上頂，沿來路折返回沙堤，再沿小島南面綑遊至劏雞井，石級路上行返回村墳路，石級路下行又回到三門仔，在小店享用牛腩麵，多謝Tim哥請客，飽餐後步回村口等20K小巴返回大埔，是日輕鬆短遊，約7公里，三個多小時完成。

（編按：根據地質公園介紹，遊人計劃行程須留意潮汐漲退時間及遊覽地質景點安全指引，適宜於退潮時前往。有關潮汐漲退資料請參考香港天文台網站。）

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建議放入背囊的行山裝備：

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上山前先了解行山禮儀：

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教你用「GPS遠足留蹤」服務：

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【本文獲「CATT'S BLOG」授權轉載。】