【歐聯】英報告指41人因利物浦16強次回合染疫歿　確實數字或更多

英國最近一份分析報告披露，有41宗利物浦市新冠肺炎死亡個案，或與3月初利物浦對馬德里體育會的歐聯16強次回合賽事有關。

利物浦對馬體會一戰開放給球迷入場，愛華頓領隊安察洛堤曾爆料，指「紅軍」領隊高普本身十分反對舉行比賽，更指舉行比賽實為「犯罪行為」。

馬體會該戰有3000人入場，當時西班牙疫情爆發，首都馬德里市尤其嚴重，故次回合一戰如常開放入場觀戰的決定，惹來不少爭議。利物浦如常舉行賽事，但於晏菲路的防疫工實屬「門面功夫」，只張貼海報叫球迷勤洗手及呼籲出現症狀球迷盡早就醫等。

利物浦3月對馬體會的歐聯16強次回合一戰如常舉行惹來爭議。（Getty Images）

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數字或遠超41宗

為英國國民保健服務（NHS）分析數據的Edge Health，最近公開報告指出物浦對馬體會一戰，與利市醫院41宗新冠肺炎死亡個案有關，年齡界乎25至35歲。報告又指出，由於不少球迷由外地前往晏菲路，相關數字有機會遠超41宗。

晏菲路該仗有近52000人入場觀戰。（Getty Images）

英國一份分析報告指利物浦市41宗死亡個案與利物浦對馬體會有關。（Getty Images）

除了這場歐聯16強次回合之外，報告又指車頓咸市舉行的車頓咸賽馬節（Cheltenham Festival）亦與該區醫院的37宗死亡個案有關。

報告指真實賽事導致染疫死亡數字或遠超41宗。（Getty Images）

對於當時為什麼在歐洲疫情爆發之際，為何仍准許這些大型活動如常進行，《泰晤士報》就引述首席科學顧問Patrick Vallance爵士當時的回應：「只有特定人數會感染到，7萬個座位的球場裏有一個人感染到，只會有少數人近距離接觸過才會傳染到。」

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