【足球】玻利維亞球員新冠肺炎病逝　步父親舅父後塵家族第三人

全世界似乎已對新冠肺炎消息感到麻木，一宗來自玻利維亞的消息，還是令人黯然神傷。 25歲正值足球員黃金時期，根斯文（Deibert Frans Roman Guzman）卻在這場疫情重災區開始轉移至南美國家之際，命喪病毒之下，而他已是家中第三人死亡。

玻利維亞足總日前證實，年僅25歲，效力次級聯賽球隊千里達大學的根斯文（Deibert Frans Roman Guzman），在醫院接受數週治療後終不敵惡魔，成國內首位因肺炎喪生的足球員。

對於根斯文一家而言，肺炎疫情完全摧毀了他們。根斯文的父親，球會前主席Belizario Roman已於日前喪生，而其任教另一國內球會的舅父Luis Carmelo Roman同樣逃不過肺炎惡夢，全家頓失支柱。

根斯文與父親和舅父住在同一間屋，父親和舅父患病後，他也在數周前確診。先後經歷兩個同住長輩離世，根斯文也敵不過病魔。

三人所居住的貝尼省（Beni），為玻利維亞全國肺炎疫情最嚴重的省份，近42萬人口中，已錄過超過1200宗病例，至少77人因此喪生。

25歲的根斯文，曾入選玻利維亞青年隊，之前亦被外借至玻甲球隊，曾出戰南美球會盃的國民普托斯（Nacional Potosi）。

對於根斯文的逝世，玻利維亞足總致以深切哀悼，主席安祖蘇亞雷斯（Angel Suarez）表示，對疫情影響國家以至全球，並奪走大量性命感到痛心。他呼籲市民遵循政府指示，避免疫情進一步擴散。

曾被新冠肺炎折磨的足球名將

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全球不少運動員也曾確診患上新冠肺炎，大多數也無病徵或病情較輕，但也有較嚴重個案，以足球員為例，前土耳其門將羅士圖列巴須一度在深切治療部留醫，前利物浦門將連拿也表示病發時近20分鐘難以呼吸，祖雲達斯球星保羅戴巴拿更被病毒折磨兩個多月後才康復，惟致命個案罕有聽聞。

本月初《德黑蘭時報》報道，當地一個第三級別足球員巴維（Mohsen Bavi）感染新冠肺炎離世，根斯文相信是全球第二個在今次疫情中感染病毒身亡的現役足球員。