【足球熱話】尼馬又家變　辱母親男友性取向或被控　隨時禁出境

尼馬這一家，真亂！尼馬母親Nadine Goncalves與年輕30歲的小鮮肉男模拉莫斯（Tiago Ramos）情海翻波，雙方爭執後男方須送院縫針治理。 曾經公開祝福母親的尼馬亦有麻煩，他被指與朋友對話期間談及拉莫斯，說出侮辱同性戀者的詞語，以及威脅襲擊拉莫斯。錄音流出後，關注性小眾分子向法庭提出訴訟。

環球爆發疫症令球季停頓，尼馬母親Nadine的戀情比兒子的動態，矚目得多。Nadine與拉莫斯在4月中搭上，接着花邊新聞不斷。拉莫斯不但是模特兒，也是電競選手，過去曾為足球員。而且，傳媒發現拉莫斯是雙性戀者，過去曾與男性發展三角戀。

拉莫斯與尼馬母親Nadine的愛情故事，一波未平一波又起。(Instagram)

尼馬母親據報因為拉莫斯「男女通殺」，拍拖兩星期後分手，不久復合。不過，這段「母子戀」正值風暴之中，二人近日在家中起爭執，其間拉莫斯更疑打爆玻璃，傷及手臂，需要召喚救護車送院，縫12針治理傷口。

拉莫斯勤鍛煉，又悉心經營社交媒體，已有近73萬人追蹤。(Instagram)

尼馬母親小鮮肉男友圖輯（按圖放大）

+ 24 + 23 + 22

尼馬在得悉母親戀情後，曾公開祝福母親快樂，又與拉莫斯合照，可算「認證」這段戀情。人前人後，原來兩個模樣。當地報章得到一段網上直播平台Twitch的聲帶，尼馬跟朋友一起侮辱拉莫斯。尼馬以葡語「viadinho」形容拉莫斯，該字對同性戀者極具侮辱意味，尼馬的一位朋友更提議「插一支掃把在拉莫斯的肛門」。

拉莫斯早前上載與「兒子」尼馬的合照。(Instagram)

錄音流出，惹來關注性小眾人士抨擊，更已向聖保羅的檢察部門提告，更要求暫時沒收尼馬的護照，確保尼馬留在國內接受調查。案件正等待部門決定是否立案，一旦成真，尼馬隨時不能為巴黎聖日耳門上陣。雖然法國球季已提早結束，但巴黎聖日耳門於8月需要應付歐聯8強。

尼馬在母親節上載與母親Nadine的合照，歌頌母親偉大，但他似乎未習慣有個比自己年輕的後父。(Instagram)

尼馬愛着的媽媽（按圖放大）

各大聯賽賽季重開最新消息：

+ 8 + 7 + 6

英超第29及30輪直播賽程（按圖放大）：