【棒球．MLB】40名球員職員確診　60場例行賽計劃隨時胎死腹中

新冠肺炎雖然仍未受控，但各國體壇已開始逐步重開。美國體壇仍是處於停擺狀態，美國職棒聯盟（MLB）早前已開始討論今年的開季計劃，但美媒爆料MLB最近一次測試有40名球員及職員確診，球員工會延後表決賽季提出的開季計劃，甚至有機會胎死腹中。

《USA Today》周一（22日）引述兩名匿名人士報道，新一輪檢測結果有40名球員及職員確診新冠肺炎，使得現時勞資就開季方案的談判又再遇變數。由於突然有多人確診，球員工會也要延後表決開季方案。

MLB總裁Rob Manfred早前向球員工會主席Tony Clark通電，表示今年球季例行賽由162場縮減至60場，將會按比例發出球員薪金，承諾現時大聯盟的球員總共會得到15億美元薪酬。

MLB開季無期，最近又有40人確診。（Getty Images）

勞資雙方多項協議

據了解，MLB的開季計劃列出6月29日重啟春訓，並於7月26日開始今年球季，勞資雙方更同意提早開季日期至7月19日。《USA Today》指出球員工會現時最擔心的，是新冠肺炎疫情仍未受控，萬一疫情再爆發使球季縮短，按比例支薪的方法會使球員今年薪酬進一步減少。

為了消除球員憂慮，Manfred作出多項承諾。「高危（容易感染）」的球員可以選擇今季不出場，仍得到薪酬。如果球季縮短，2021年擴充季後賽至16支參賽球隊的計劃會延後，亦不會在來年球季在國聯增加指定打擊者。Manfred又許諾不守保護合約及2019年合資格提出薪酬仲裁的球員，都可以得到全份解約金。

疫情影響，National Pastime未能開始，球迷只能到自己愛隊門前打波。（Getty Images）

據報如果今周仍未能確定開季日期，Manfred預計會進一步縮短球季，由60場減至54場。不過，隨新一輪多人確診，表決延後勢會使得開季計劃受挫，美國傳媒憂慮今季有可能未能順利開打。

MLB今年3月春訓期間，費城人及紐約洋基都有人確診，使得MLB暫停春訓。有聯盟高層透露，現時大聯盟30隊即將於自己主場重啟春訓，除了駐紮加拿大的多倫多藍鳥。

部分MLB新秀仍留在亞利桑那州操練，準備不知何時開始的新球季。（Getty Images）

MLB球星疫情下做什麼：

+ 11 + 10 + 9

比賽制度或有改變

開季日期以外，MLB勞資仍在討論健康安全指引，現時就延長戰一事達成協議。《USA Today》指延長戰有多種方案，其中一項為第10局開始時，攻方將可有1名跑者自動上一壘，亦有可能以和局終止，但到季後賽就會以傳統方式進行延長戰。