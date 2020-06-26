【英超】高普帶領利物浦首度稱霸　難掩激動流下男兒淚

利物浦早前4球擊敗水晶宮後，與首度英超封王僅差一步，力保聯賽前四的車路士以2：1擊敗曼城後，利物浦提早7輪稱霸英超，一搔30年之癢。 由2015年接掌利物浦的主帥高普，逐步逐步實現一眾紅軍球迷的夢想，如今更領軍高舉聯賽錦標，當高普接受訪問時，興奮地表示這個感覺非筆墨能形容，更不禁流下喜悅的眼淚。

曼城的費蘭甸奴情急下在門前犯手球，紅牌被逐並輸12碼，車路士由韋利安操刀一射中鵠，這個入球亦打破曼城爭標的渺茫希望，利物浦提早7輪稱霸英超，成為英超史上最早封王的球隊。

利物浦球迷齊集晏菲路外熱烈慶祝：

+ 7 + 6 + 5

苦等30年，當年由名帥杜格利殊帶領的利物浦，在1989/90球季稱霸英超成立前的頂級聯賽英甲，如今終於由德國人高普的領導下，再度為紅軍寫下歷史。

曼城作客不敵車路士 利物浦首度封王

韋利安12碼建功奠定勝局，同時協助利物浦提早7輪封王。（路透社）

高普在2015年10月接掌利物浦後，經過數年的調整後，紅軍的踢法逐漸成形，先後稱霸歐洲（歐聯）及世界（世界冠軍球會盃），在今季聯賽更早已大幅拋離對手，終於收成正果，再度稱霸英格蘭頂級聯賽，完成不少紅軍球迷的心願。

確定提早封王後，《天空體育》立即以視像形式訪問高普，該名德國主帥穿上利物浦球衣及帽子，表示難以用言語表達現時的感受，更不禁流下男兒淚，「我難以形容現時的感受，我感到非常不可思議，尤其是在過去3個月的停擺，你不知道賽季會否重開，如今我們終於奪冠了，球員及球迷們可以留在安全的地方盡情狂歡。我感到無比興奮，這是一個非常重要的時刻，我從未想像過這一刻的感覺。」

高普在2015年上任後，逐步改善利物浦的戰績，在去年更稱霸歐聯。（資料圖片／Getty Images）

杜格利殊30年前領軍奪冠，「神奇隊長」謝拉特雖未能帶領球隊封王，但在紅軍球迷心目中，二人的地位同樣舉足輕重，高普亦特意將榮耀獻給二人，「我知道肯尼（杜格利殊）一直與我們同行，他經常發訊息給我使我更有力量，他是紅軍的代表。這個冠軍獻給所有支持利物浦的人，尤其是肯尼及謝拉特，他們二人為利物浦的貢獻良多，亦為球隊寫下不少輝煌的歷史，使我更容易以歷史去鼓勵球員們。」

高普希望球員們可以繼續努力向前，一同延續近年的優異戰績，希望創造出「紅軍皇朝」。在訪問尾聲時，高普感觸良多而熱淚盈眶，更匆匆離開鏡頭收拾心情，並結束訪問，可見他的心情激動得難以平伏。

高普在接受訪問時，談及利物浦奪冠感受時亦感觸萬分。（影片截圖）

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