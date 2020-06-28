【足總盃】曼聯苦戰挫10人諾域治入4強　蘇斯克查妙論辛祖轉會

英格蘭足總盃8強，曼聯作客英超「降班膽」諾域治，在大幅輪換下，多踢一人仍陷入苦戰，即使最後憑哈利馬古尼奠定2：1勝局，仍反映「紅魔鬼」後備力量確實不足。 更令球迷憂心的，是蘇斯克查賽後對今夏轉會窗的言論。

復賽後的英超賽程極為頻密，蘇斯克查在足總盃亦為曼聯作大幅輪換，相比上輪英超3：0大勝錫菲聯的陣容，「紅魔鬼」今仗對諾域治只餘般奴費南迪斯、哈利馬古尼及盧基梳爾3人續任正選，恩哈路、連格等後備兵獲擔正機會。

曼聯儘管主導場面，卻一直戰至51分鐘才由恩哈路近門打開紀錄，之後無法再拉開比數之餘，到75分鐘更遭簡威爾一記遠射追和成1：1。諾域治有添姆高路斯在81分鐘於禁區頂侵犯恩哈路領紅被逐，曼聯在餘下法定時間未能把握人數優勢再次領先，一直戰至加時最後階段，才在118分鐘由哈利馬古尼近門補射得手，鎖定2：1勝局，令「紅魔鬼」成為首支殺入足總盃4強的球隊。

哈利馬古尼近門剷射，鎖定2：1勝局。（Getty Images）

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妙答辛祖傳聞 坦承轉會難有大動作

有驚無險地晉級，但揭示了曼聯的後備力量確實有所不足，球迷當然期望「紅魔鬼」今夏可簽入新兵增強實力，但蘇斯克查在賽後記招的答案，或會令一眾「紅魔躉」失望。

有挪威傳媒問及蘇帥：「你會從多蒙特簽入某個人的機會有多大呢？」記者所指的，自然是20歲的英格蘭球星查頓辛祖，蘇斯克查則巧妙地迴避問題：「哈哈，我的數學很好，但我不能回答這問題呢，Jan Aage（記者的名字），很多球隊都有很好的球員！」

談及夏季轉會窗，這位曼聯主帥顯得相當保守：「我想這個轉會窗會相當平靜，或是跟以往有點不一樣。很多球會都要量入為出，因為大家也許還未了解到底在疫情期間，到底損失了多少錢」。

盛傳多蒙特為辛祖標價1億英鎊，亦嘗試大幅加薪留人。英國《每日郵報》則指出，倘蘇斯克查真的希望將辛祖帶到奧脫福球場，就要先清洗陣中多達4至5名「雞肋級」球星，以應付辛祖17萬英鎊周薪的要求。

英媒指曼聯若要簽辛祖，需先清洗以下球員：