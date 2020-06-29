【足總風波】教練被指履歷涉造假　貝鈞奇登全版聲明公開「真相」

香港足球總會近月風波不斷，5月之時，多間傳媒報道菁英發展教練李本思（Samuel Bensley）疑虛報履歷。糾纏多時，貝鈞奇今日（29日）在《明報》刊登標題《仗義執言 - 不平則鳴！李本思履歷風波的真相》的全版聲明，公開李本思6月初交予他的信件，為李本思及足總澄清。

貝鈞奇開首以「大凡物不得其平則名」，引入李本思遭質疑履歷造假一事，並強調就他所知，李本思無論出任足總草根足球經理及菁英發展教練，招聘「過程公開、公平及公正」，並指出去年12月4日，有人在足總擅取李本思履歷，但未有簽署保密承諾書，資料終「出現在某位委員撰寫的一份內部傳閱報告上，最近更被多間傳媒公開披露和渲染，並作出失實報道」。

貝鈞奇在報章刊登全版聲明：

2020年5月，多間傳媒突爆出李本思招聘一事疑有問題。（香港賽馬會網頁照片）

足總在5月27日曾召開記招回應李本思事件，但當時未有正面回應其履歷有否涉及造假或虛報，其時足總主席貝鈞奇僅稱：「招聘小組是專業的，相信程序很嚴謹，同事也會審查」，並稱已收到李本思正式投訴。貝鈞奇在《明報》刊登的聲明，亦附上李本思在6月4日寫給他的信件，「盼可為他討回公道及尊嚴」，在聲明結尾也以「是非自有曲直，公道自在人心」作結。

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足總2020年5月27日曾開記招回應指控，主席貝鈞奇當時稱遭「抹黑」。（資料圖片／袁志浩攝）

李本思信件詳列履歷 否認造假及不合資格

李本思的信件中，主要提及今年5月時，出現不少報道及文章，內容關於李本思及聘用他的香港足球總會，惟「內容失實和具誤導性」。李本思在信件中再列出其工作經驗，並列出幾點回應，自己「真誠相信符合應徵足總兩個公開招聘職位的要求」。

李本思在足總先於2016年10月至2019年3月間擔任草根足球經理、2019年4月至2020年4月間再擔任菁英發展教練，他曾遭指控應徵草根足球經理時，僅持亞洲足協B級教練牌照仍獲聘用，他在信件中指出：「根據當時足總的公開招聘廣告，應徵者並非必須持有亞洲足協A級教練牌照，只是持有會較為理想」。

李本思其後應徴要求必需持亞洲足協A級牌照的菁英發展教練，他強調自己在2018年已考取A級牌照，故在2019年1月應徵時已符合要求，「當時需要遞交申請表，而我亦遞交了包括申請表、我背景的綜述及一份詳盡的履歷」。

足總5月極多風雨，董事局特別顧問伍健，亦曾就李本思履歷被取去一事開記招回應。（資料圖片／袁志浩攝）

對於被指僅為「體育教師」，他指自己於2013年6月至2014年8月於Wroxham Football Club出任主教練及助理領隊時，除了這兩項職位，亦需在學業方面協助學生，「因此，對於我僅是一個體育教師、而無專業教練背景的指控是失實的，我亦予以否認」。至於被指報稱受聘於諾域治足球會，事實上卻是受聘於「諾域治足球會社區體育基金」，李本思稱，自己是以兼職身份服務「諾域治足球會」及「諾域治足球會社區體育基金」。

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