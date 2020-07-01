【英超】利萊辛尼轉投拜仁大幅加薪　傳曼城斟曼聯青訓棄將頂替

英國權威媒體《BBC》報道，曼城同意以4900萬歐元轉會費，將德國翼鋒利萊辛尼售予拜仁慕尼黑；按辛尼加盟後的表現，轉會費有機會上升至6000萬歐元。

一直盛傳利萊辛尼離開曼城，終於有定案，英國《BBC》、《衛報》、《天空體育》及德國《圖片報》等確認，曼城同意在今夏出售這名24歲德國國腳予德甲班霸拜仁。據報，辛尼的基本轉會費為4400萬歐元，並按辛尼加盟後表現，轉會費有機會升至最高6000萬歐元。

辛尼上月底對般尼的聯賽後備入替，相信成為他的告別戰。（Getty Images）

曼城領隊哥迪奧拿上周公開講過，明年夏季約滿的辛尼決意離隊，已經拒絕球隊開出的續約條款。據了解，拜仁向辛尼開出年薪2200萬歐元的5年合約，而曼城不願意向辛尼開出匹配拜仁提出的條款。據報，辛尼轉會後的人工加幅超過一倍。辛尼日內會到德國，接受體測及簽約。

利萊辛尼在社區盾受傷。（Getty Images）

辛尼在2016年從史浩克04加盟曼城，助球隊兩奪英超冠軍。由17/18球季起計，只有奇雲迪布尼（49次助攻）一名英超球員在各項比賽的助攻數字比辛尼（36次助攻）多，但辛尼期間的上陣時間比迪布尼少2779分鐘。

哥迪奧拿上周表示，辛尼拒絕續約。（Getty Images）

不過，辛尼今季初在社區盾膝部受傷，長期缺陣，至疫情後復賽，才進入大軍名單，但他僅於上月底曼城大勝般尼5：0的比賽後備入替，而這場相信也是他在曼城的告別戰。辛尼不會再為曼城在餘下聯賽披甲，但他加盟後，亦不可以為拜仁於今屆歐聯上陣。

哥迪奧拿曾表示，他們擁有很多位置及類型與辛尼接近的攻擊球員，認為辛尼離隊不會對球隊造成很大影響。英國《太陽報》披露，哥迪奧拿打算羅致20歲的般尼中場杜韋麥尼爾為替補。麥尼爾曾是曼聯的青訓產品，但在15歲時被放棄，之後在般尼捱出頭來。

般尼的麥尼爾受多間大球會青睞。（Getty Images）

《太陽報》比較麥尼爾及辛尼在英超的數據，辛尼90場聯賽入25球，交出28次助攻，而麥尼爾就54場入5球，並有11次助攻。除了曼城外，據報曼聯、阿仙奴及李斯特城都對他有興趣。