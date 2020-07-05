【英超】阿仙奴作客擊敗狼隊四連勝　阿迪達青春班底未來見曙光

兩個星期前，當阿仙奴作客1：2不敵白禮頓，幾乎所有人也以為，槍手今個球季只會繼續沉淪下去。 意想不到的是，此後他們連勝4場，周六晚作客狼隊竟能在這支今季英超最難應付的球隊之一身上全取3分。在這場比賽入面，阿迪達讓大家看到阿仙奴的未來。

英超2：0作客贏修咸頓，足總盃2：1作客贏錫菲聯，接連在英超主場4：0大勝諾域治，到周六晚一戰作客2：0擊敗狼隊，阿仙奴創下難得的4連勝。

剛與阿仙奴續約的18歲小將布卡約沙卡（Bukayo SAKA）復任正選即有好表現，43分鐘為槍手先開紀錄，攻入個人首個英超入球。

+ 2

落後一球的狼隊下半場加強攻力和進攻速度，魯爾占美尼斯和艾達馬查奧爾均未能把握射門機會。狼隊在佔有優勢下遲遲未能取得入球，86分鐘即被後備入替僅3分鐘的拿卡錫迪射進奠勝一球，帶領槍手2：0，並在聯賽榜繼續拾級而上升上，33戰得49分升上第七位，距離今仗對手排第六位的狼隊只差3分。

狼隊未能把握機會，0：2不敵阿仙奴。（Getty Images）

最難得的是，正選門將賓特尼奴仍在養傷，由大衛雷斯領銜的一條「炸彈人」防線，已經連續三仗保持清白之身。賽後主帥阿迪達稱，「我為表現感到高興，球員的努力和能量，每個球員由第一分鐘到最後一分鐘都為每一球波全力拼搶。」

他深知防守是冠軍的基石，「你可看到所有爭標球隊之中，最後能勝出的，都能夠多場保持不失球。」以阿仙奴目前的後防人腳，這三場不失球得來不易，也是球隊痛定思痛的成果。

小將沙卡在阿迪達教導下快速成長。（Getty Images）

31歲的隊長奧巴美揚跟球會新約談判未見進展，29歲的拿卡錫迪淪為後備，不過18歲的布卡約沙卡和20歲祖爾韋洛克（Joe WILLOCK）為槍手未來帶來希望。沙卡今季表現令人眼前一亮，為阿仙奴攻入首個聯賽入球，相信只是開始。

他的賽後訪問內容也很可愛：「我今年18歲，能為這球會比賽一直是我夢想。我會一步步來，無論領隊想我踢什麼位置，我也想落場。置身這裏真是做夢一樣。」

擊敗狼隊他本人似乎仍難以置信：「真是很震撼。我們都知道狼隊有多厲害，也知道過程一定極為艱辛。我們為每一球搏盡，很開心終於可以連勝。」【阿仙奴防線歷代炸彈人】