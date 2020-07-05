MLB│田中將大練習遭洋基強棒爆頭　大難不死誓言盡快重返投手丘

美國職棒（MLB）將於7月底開季，一眾球隊已經開始為新球季備戰。紐約洋基於首日練波舉行隊內賽，日籍強投田中將大登板，面對史丹頓（Gincarlo Stanton）慘被強襲球擊中頭部，出現腦震盪症狀入院接受檢查，幸未有大礙已出院，將會進入7日傷兵名單。

田中在練習賽對史丹頓時投出正中心的球，史丹頓大棒一揮將球擊出，卻正好飛向田中頭部，該名日籍投手閃避不及被打中，倒地後久久不能起身，史丹頓亦即時跪低，不知如何是好。

只見田中一直抱着頭，雙腳不停擺動顯示仍有意識，一會後終於坐起來，接受隊醫檢查後送院。洋基總教練布恩（Aaron Boone）事後接受訪問時表示，田中被擊中後出現腦震盪症狀，X光掃瞄後證實未有大礙。

田中被強襲球擊中頭部，幸檢查證實沒有大礙。（Getty Images）

逐格重溫恐怖意外：

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田中傍晚出院報平安

布恩見完記者後，洋基就宣布田中已獲准出院。31歲的田中將大於自己的Twitter留言：「我很感激大家的支持，雖然我仍感到疼痛，但我一切安好。我會盡快重返技手丘，再次感謝各位打氣鼓勵我！」

田中需要跟從大聯盟的腦震盪指引，進入7日傷兵名單，但不代表一周過後，他就可以即時回到場上，仍需要接受檢查，確保大腦沒有受到任何損害。今年為田中第6個大聯盟球季，2014年至今戰績75勝43負，守備率3.75，並錄得947次三振。

史丹頓見到隊友被自己擊出的球打中，十分不知所措。（Getty Images）

田中將大在場上接受初部檢查後即時送院。（Getty Images）

洋基強棒曾被投球打碎面骨

史丹頓作為過來人，當見到田中被自己打出的球擊中後，即時十分沮喪地跪在地上，平復心情後繼續練習。這名大聯盟著名巨炮於2014年效力邁阿密馬林魚時，對密爾沃基釀酒人被投球擊中面部，面部多處骨折，牙齒亦被打斷，需要提早收咧。

田中於Twitter向球迷報平安。（網上圖片）

田中傷出後，洋基左投佐敦蒙哥馬利（Jordan Montgomery）接力投球，想起隊友的恐怖意外仍猶有餘悸，要求擺放投手擋網。

受新冠肺炎影響，近日有多名球員確診，但MLB堅持7月底開季，洋基已有DJ勒美尤（DJ LeMahieu）及施薩（Luis Cessa）確診。捕手加利山齊士（Gary Sanchez）及「守護神」卓文（Aroldis Chapman）亦未有於洋基首日練習現身，布恩表示二人仍未完成檢測，所以才缺席操練，並非有傷或感染肺炎。