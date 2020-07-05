F1奧地利站│咸美頓再與艾邦撞車失前三　陸克萊力戰奇蹟摘銀

等了又等，F1終於開季。 奧地利站成為揭幕戰，炎夏變成了「求生戰」。保達斯（Valtteri Bottas）由頭帶到尾保住冠軍，隊友咸美頓（Lewis Hamilton）與紅牛艾邦（Alexander Albon）撞車，被罰5秒失去前三甲位置。 法拉利今站出一台沒有太大戰鬥力的賽車，陸克萊（Charles Leclerc）奇蹟得到亞軍，可算是跑出了生涯代表作。

咸美頓因為保達斯在排位賽衝出賽道，在黃旗下未有減速，紅牛在開賽前抗議勝訴，咸美頓因此要被罰後3格起步，要於第5位起步。

時隔7個月，熟識的場面終於再臨，20台賽車等待5盞紅燈熄滅後洶湧而出，但雷聲大雨點小，前五位置雖然有埋身肉搏，但沒有變動。麥拿侖今年已明言賽車在重油時，Racing pace不理想，故第3名出發的諾里斯抵擋了數圈，就被艾邦、咸美頓爬頭。

大部分車手賽前單膝跪地，支持Black Lives Matter運動。（路透社）

第2位的韋斯達賓在第11圈第一彎角後入大直路突然引擎死火，雖然能慢駛回維修站，但3圈仍未能解決問題，只能提早上岸，已追到第3位的咸美頓因此漁人得利。

想不到「韋少」退賽後，雷諾的列卡度（Daniel Ricciardo）及「粉紅平治」Racing Point的「太子爺」史杜爾（Lance Stroll），都因為引擎問題退賽。麥奴臣（Kevin Magnussen）於第26圍衝出跑道，加入退賽大軍行列，賽會今季第一次出動安全車。

咸美頓被罰後3格起步。（路透社）

隔了7個月，終於再次見到令人熱血沸騰的場面。（路透社）

比賽重開後，今季後離開法拉利的華迪爾（Sebastian Vettel），與明年代替他的麥拿侖車手辛斯（Carlos Sainz Jr.）發生碰撞，「四屆」打轉跌落第15位。

咸美頓一直緊貼保達斯，一度拉近距離到0.5秒左右。惟平治需要保持戰力，又擔心史杜爾死車問題會出現在平治兩車，故出動Team order要求兩人減速並不准上壆，咸美頓收油之下，兩人距離拉開到1.7秒。

韋斯達賓戰車出問題，無緣爭奪冠軍。（路透社）

+ 2

威廉士的「電競車神」羅素（George Russell）第51圈死車，安全車再次出動，平治兩台戰車及Racing Point車手佩雷斯（Sergio Perez）都錯過了入Pit的時間，後面的車子都換上了新胎，戰局再次發生變化。

賽事於第54站重開，在艾邦過佩雷斯之際，「冰人」拉高倫（Kimi Raikkonen）的愛快甩轆，安全車即時再出動，佩雷斯一度保住了第3位，但其後賽會指艾邦已完成爬頭，故該名墨西哥車手需要「退位讓賢」。隨拉高倫退出後，今站有7台戰車退賽，變成了「求生戰」，最終只得11架賽車可完成比賽。

艾邦繼去年巴西站後，再次與咸美頓撞車，失去上F1生涯首次頒獎台的機會。（Getty Images）

保達斯由頭帶到尾奪得冠軍。（Getty Images）

+ 5 + 4 + 3

咸美頓與艾邦撞車失去前三位置

安全車第61圈入Pit，艾邦乘自己開住較新車胎，一直緊貼咸美頓，4號彎再次嘗試爬頭時，與咸美頓發生碰撞。雖然今次咸美頓未有做任何違規動作，但賽會認為他未有留下足夠空間給艾邦，罰該名英國車手5秒，最後以第4完成比賽。艾邦亦壞車退賽，再度無緣頒獎台。

多得咸美頓被罰，以第4完成比賽諾里斯再升一位，F1生涯第一次開香檳。法拉利雖然表明奧地利兩站都會用冬測格局，不會預期上到頒獎台，但陸克萊在大混戰存活下來，奇蹟地得到亞軍。保達斯由頭帶到尾得到了2020年首站冠軍。

F1首8個分站賽程（按圖放大）：