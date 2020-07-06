【英超】格連活特激死般茅門將　蘇斯克查：已有能力做大國腳

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曼聯新星格連活特（Mason Greenwood）在周末的聯賽大放異彩，左右開弓下梅開二度，協助紅魔鬼大勝一場，主帥蘇斯克查更指該名18歲小將已準備為英格蘭國家隊披甲。

另外，英國《BT Sport》早前上傳格連活特攻入第二球的片段，般尼茅夫門將蘭斯達爾在片中以激動地提場，在失守後更喝罵隊友，可見格連活特的威力所在。

曼聯在今輪以5：2大破般尼茅夫，前線組合活力及入球能力兼備，讓一眾「曼迷」看得如痴如醉，其中18歲小將格連活特交出兩個入球，至今累積8個聯賽入球，與追平師兄朗尼保持的英超18歲或以下球員入球最多紀錄，如今只相差一球，更有望在今季再度刷新紀錄。

格連活特在今仗梅開二度甚具功架。（路透社）

曼聯對般茅的5個入球球員（按圖放大）：

在英超重開後備受蘇斯克查所重用的格連活特，連續3仗正選上陣，「蘇Sir」稱格連活特已準備為英格蘭大國腳上陣，並大讚他是天生的射手，「當你有能力在受壓的情況下為曼聯上陣，該名球員可以為不同球隊披甲，而格連活特絕對具備這能力。在我角度而言，我不介意他為U21或大國腳上陣，他無論如何也能交出表現。格連活特擁有與生俱來的入球能力，而他十分樂意向人求教，使他可一再改善自己的能力。」

蘇斯克查十分欣賞格連活特，指他已有能力為英格蘭國家隊上陣。（資料圖片／Getty Images）

英超周日晚賽果（按圖放大）：

般茅門將提場無補於事　失守後爆粗鬧爆隊友

在閉門作賽的情況下，球員及領隊在場內外的說話亦容易被收音。般尼茅夫門將蘭斯達爾（Aaron Ramsdale）今仗5次在網窩拾回皮球，而格連活特左右開弓使蘭斯達爾一再稱臣。

英國電視台《BT Sport》早前在社交網站上載格連活特第二個入球的片段，該名小將以速度推過迪亞高列高（Diego Rico）後右腳勁射，蘭斯達爾不斷提點隊友，不要讓他轉向，可惜這個忠告未能阻止格連活特起腳，該名般茅門將在失守後激動地「爆粗」鬧隊友，「咇」聲不斷，可見有力左右開弓的格連活特，對守衛們產生不少煩惱。

般尼茅夫門將蘭斯達爾5度失守，即使他激動爆粗亦未能阻止對手入波。（路透社）

蘭斯達爾怒罵隊友片段：

英超第34輪直播賽程（按圖放大）

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