【英超】格連活特激死般茅門將　蘇斯克查：已有能力做大國腳

曼聯新星格連活特（Mason Greenwood）在周末的聯賽大放異彩，左右開弓下梅開二度，協助紅魔鬼大勝一場，主帥蘇斯克查更指該名18歲小將已準備為英格蘭國家隊披甲。 另外，英國《BT Sport》早前上傳格連活特攻入第二球的片段，般尼茅夫門將蘭斯達爾在片中以激動地提場，在失守後更喝罵隊友，可見格連活特的威力所在。

曼聯在今輪以5：2大破般尼茅夫，前線組合活力及入球能力兼備，讓一眾「曼迷」看得如痴如醉，其中18歲小將格連活特交出兩個入球，至今累積8個聯賽入球，與追平師兄朗尼保持的英超18歲或以下球員入球最多紀錄，如今只相差一球，更有望在今季再度刷新紀錄。

格連活特在今仗梅開二度甚具功架。（路透社）

曼聯對般茅的5個入球球員（按圖放大）：

在英超重開後備受蘇斯克查所重用的格連活特，連續3仗正選上陣，「蘇Sir」稱格連活特已準備為英格蘭大國腳上陣，並大讚他是天生的射手，「當你有能力在受壓的情況下為曼聯上陣，該名球員可以為不同球隊披甲，而格連活特絕對具備這能力。在我角度而言，我不介意他為U21或大國腳上陣，他無論如何也能交出表現。格連活特擁有與生俱來的入球能力，而他十分樂意向人求教，使他可一再改善自己的能力。」

蘇斯克查十分欣賞格連活特，指他已有能力為英格蘭國家隊上陣。（資料圖片／Getty Images）

英超周日晚賽果（按圖放大）：

般茅門將提場無補於事 失守後爆粗鬧爆隊友

在閉門作賽的情況下，球員及領隊在場內外的說話亦容易被收音。般尼茅夫門將蘭斯達爾（Aaron Ramsdale）今仗5次在網窩拾回皮球，而格連活特左右開弓使蘭斯達爾一再稱臣。

英國電視台《BT Sport》早前在社交網站上載格連活特第二個入球的片段，該名小將以速度推過迪亞高列高（Diego Rico）後右腳勁射，蘭斯達爾不斷提點隊友，不要讓他轉向，可惜這個忠告未能阻止格連活特起腳，該名般茅門將在失守後激動地「爆粗」鬧隊友，「咇」聲不斷，可見有力左右開弓的格連活特，對守衛們產生不少煩惱。

般尼茅夫門將蘭斯達爾5度失守，即使他激動爆粗亦未能阻止對手入波。（路透社）

蘭斯達爾怒罵隊友片段：

They shouting ‘Dont let him turn, Dont let him turn.’ These defenders should realise that Mason Greenwood has no damn weakfoot, so it dont matter which side its on, its going in the back of the net 😂!!! #MUFC Credits: @btsportfootball pic.twitter.com/GtU93OYbDr — All Talk Utd 🔰 (@AllTalkUtd) July 5, 2020

英超第34輪直播賽程（按圖放大）