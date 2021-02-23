「美人魚教練」何泳芍Honey也是山系女神　曾行山探秘十字星石室

撰文： 顏銘輝 最後更新日期： 2021-02-23 18:23

「美人魚潛水教練」何泳芍（Honey）熱愛運動，曾主持《3日2夜》及《學是學非》等節目，她當然入水能游，想不到也喜歡行山遠足，就連抱石也難不到她。在她的Instagram上，最多是她玩水上運動的照片，但行山的打卡照亦不少，她去過玉桂山、鳳凰山，還到過青山腹地的十字星石室！

26歲的何泳芍曾參選2018年香港小姐，之後入行主持過《3日2夜》及《學是學非》，而在最新一集《野外步出》，她跟方紹聰（奶仔）出海釣魚。何泳芍熱愛運動，當中最擅長的是潛水，她曾考獲徒手潛水教練資格，被稱為「美人魚港姐」或者「美人魚教練」。

「美人魚」何泳芍Honey靚相：

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在何泳芍的Instagram上，有大量她潛水、游水及滑浪的照片，可見她熱愛水上活動，但其實她也喜歡行山。她曾在Instagram上留言「很掛念行山」及「行山季節又來了」。從她分享的照片，發現她去過玉桂山、鳳凰山及魔鬼山。來往玉桂山及鴨脷排的山路極之陡峭，而鳳凰山則是香港第二高峰，但都難不到Honey。

何泳芍Honey行山靚相：

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何泳芍還去過兩個較特別的山界景點打卡，分別是將軍澳的茅湖廢堡，以及青山腹地的十字星石室。何泳芍身手靈活，爬入石室拍照，絕對難不到她。她上月中分享一段短片，見到她在室內石場玩抱石，在工作人員的指導下爬上去。何泳芍絕對稱得上「入水能游，上山能爬」！

何泳芍抱石片段：

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