FIFA 20｜查頓辛祖Ultimate Team竟有此人　投曼聯風向搖擺無路捉

多蒙特翼鋒查頓辛祖最近於多蒙特官方YouTube頻道，公開了自己的《FIFA 20》Ultimate Team XI陣容，當然星光熠熠，中場更有「老友」保羅普巴。

「辛祖XI」由巴塞隆拿門神達史特根把關，兩閘由多蒙特隊友阿舒拉夫、拉菲爾古里路擔任，中堅則有利物浦的雲迪積克及皇家馬德里的沙治奧拉莫斯坐鎮。

曼城的奇雲迪布尼及曼聯的保羅普巴兩人，肩負起「辛祖XI」組織攻勢的責任，巴黎聖日耳門「孖寶」麥巴比及尼馬兩邊側擊，拜仁慕尼黑射手利雲度夫基負責攻堅。

辛祖Ultimate Team XI：

+ 7 + 6 + 5

球星如雲的陣容一點都不出奇，英國傳媒注意到的就是普巴在陣中，並將之視為向曼聯示好之舉。辛祖指普巴球技超卓，「喜歡有時會嘗試創新的球員」,「所以他是非常好的選擇」。

英國傳媒今季屢傳曼聯對辛祖有興趣，指領隊蘇斯克查視該名英格蘭國腳是「最後一塊拼圖」，就算多蒙特高層明言，各支想得到他的球隊，別妄想可以「肺炎價」（coronavirus discount）得到辛祖，仍希望在今季後得到這名曼城青訓產品。

盛傳辛祖今季後會回英超搵食。（Getty Images）

英國傳媒視辛祖將普巴選入陣中為向曼聯示好。（Getty Images）

德國傳媒：辛祖懷疑人生中

不過，當英國傳媒瘋狂「撥扇」吹風之際，德國傳媒卻正在吹相反風向。

《圖片報》周三（8日）透露，20歲的辛祖正在「懷疑人生」。消息指辛祖質疑轉投曼聯是否「生涯正確一步」。據報，他與曼聯已有初步協議，由起步14萬英鎊周薪，在5年內加到22萬英鎊，但現時抱觀望態度，「等到曼聯確定是否得到歐聯席位才作決定」。

《FIFA 20》今季英超最佳20人組合包名單：

+ 16 + 15 + 14

英超第34輪直播賽程（按圖放大）