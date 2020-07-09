【足球趣聞】羅斯托夫收購「日本15號」　小編亂出相擺烏龍

日本隊中鋒大迫勇也，剛剛助雲達不來梅護級，隨即轉投俄超？俄超球隊羅斯托夫官方Twitter發布一張圖片，相中是大迫勇也為日本入球後的慶祝照，名字卻是FC東京的日本國腳橋本拳人。 二人樣子不太相似，Twitter小編「咁都搞得錯」，那件日本隊15號球衣是關鍵。

羅斯托夫Twitter在帖文公布橋本拳人加盟，緊貼日本足球的球迷一眼看出名字沒錯，樣子卻很錯，相中人是大迫勇也。帖文附上的連結登入羅斯托夫的官方網頁，相片卻是橋本拳人披上FC東京球衣的照片。

橋本拳人的樣子，跟大迫勇也完全不相似。（網頁截圖）

都是日本人，不用分那麼細.。橋本加盟，用大迫相片，照出。（羅斯托夫Twitter）

忙中有錯，或是以為穿日本隊15號球衣的就是橋本拳人。橋本過去7次代表日本隊上陣，只曾入選去年東亞足球錦標賽大軍，剛巧去年3月代表日本友賽玻利維亞，披上15號球衣正選上陣。

橋本拳人去年友賽對玻利維亞，穿著上一代日本主場15號球衣。 （Getty Images）

球會收購日本國腳，當然要選一張好相來製圖，讓球迷期待「Like同Share」。不過，日本隊最出名的15號，其實是大迫勇也。

上陣45場入15球，兩年前世界盃分組賽對哥倫比亞，更頂入一球，奠定勝局。「擺烏龍」的圖片，正是大迫該仗為日本再次領先後飛奔慶祝的相片。

「擺烏龍」圖片的素材，採用大迫頂破哥倫比亞後慶祝的照片。（Getty Images）

橋本與大迫，在俄文的名字串法大有不同，樣子又不同，做錯圖竟然照樣「出街」。

羅斯托夫Twitter編輯「出po」約4小時後，終於知錯刪除帖文。有日本網友笑稱再次發生「羅斯托夫悲劇」。「羅斯托夫悲劇」是指日本在俄羅斯世界盃16強，在羅斯托夫對比利時，領先兩球下戰至補時反負2：3出局。