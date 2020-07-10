【英超】狼隊「大隻佬」唔怕痛負傷頂硬上　成各大豪門羅致目標

英超球員除了體能上是鐵人外，亦是硬漢，正如熱刺的韓國球星孫興慜，在今年二月曾在聯賽中強忍手骨骨折的痛楚，戰畢全場並在完場前攻入絕殺一球。 狼隊「大隻佬」艾達馬查奧爾對錫菲聯一仗中，開賽早段與對手一次相撞後脫骹，但他未有退下火線，戰至77分鐘才被調離場。

巴塞隆拿青訓產品﹑狼隊的「筋肉人」翼鋒艾達馬查奧爾（Adama Traore），以一身肌肉及爆發力獲得不少外界關注，一度傳出利物浦有意羅致查奧爾，成為「前線三叉戟」的替補之一。

艾達馬查奧爾以一身肌力及爆發力打響名堂。（資料圖片／Getty Images）

今季力爭歐聯資格的狼隊，上場聯賽作客錫菲聯，被對手絕殺落敗，遭遇兩連敗，與歐聯席位愈走愈遠。正選披甲的艾達馬查奧爾，在上半場早段與對手的史堤芬斯相撞後倒地，狀甚痛楚，右手不斷按着左手肩膀，軍醫隨即進場治理，及後繼續如常作賽，戰至77分鐘才被換出。

艾達馬查奧爾早前對熱刺一仗亦曾左肩脫骹。（資料圖片／Getty Images）

狼隊主帥紐奴及後透露該名24歲的西班牙翼鋒，與相撞後脫骹，並非首次出現這個問題，往後時間需要接受手術將問題根治，「查奧爾已不是首次在比賽中脫骹，他當然感到相當痛楚，但他是個強壯的孩子，他強忍痛楚如常作賽，查奧爾的肩膀問題在停賽期間稍有舒緩，但他需要施手術根治問題。」根據英國《太陽報》報道指，查奧爾已是今季第4次在比賽中脫骹。

艾達馬查奧爾在左肩脫骹後，如常作賽至77分鐘才被換出。（路透社）

祖雲達斯望以3將換艾達馬查奧爾

除了利物浦傳出有意羅致艾達馬查奧爾外，曼城﹑巴塞隆拿及祖雲達斯同樣是競爭者之一，根據《ESPN》指狼隊方面索價8000萬英鎊，但「祖記」將不會以現金支付轉會費，只好以隊中的3名球員交換，意大利傳媒透露當中包括新冠肺炎痊癒的魯加尼及兩名外借至熱拿亞的球員，馬迪亞比連（Mattia Perin）及基斯甸羅美路（Cristian Romero）。

盛傳交換查奧爾的3名祖雲達斯球員（按圖放大）：

英超第35輪直播賽程（按圖放大）：