【足球】積查爾頓辭世　一生效力列斯聯　英格蘭66年世盃冠軍成員

1966年英格蘭世界盃奪冠大軍成員﹑卜比查爾頓的胞兄積查爾頓（Jack Charlton），在英國時間周五（10日）安詳離世，終年85歲。 積查爾頓球員生涯只效力過列斯聯一支球隊，是個確確實實的「One Club Man」，而他在執起教鞭後同樣有輝煌成就。

英格蘭名宿﹑前愛爾蘭國家隊主帥積查爾頓，周五在位於諾森伯蘭郡（Northumberland）的家中，在家人陪伴下安詳離世，終年85歲，他在晚年曾患淋巴癌。

積查爾頓的家人發聲明公布他的死訊，稱讚他是個稱職的丈夫﹑父親﹑祖父及曾祖父，為家人帶來不少快樂的回憶。

積查爾頓在周五離開人世，終年85歲。（資料圖片／Getty Images）

英格蘭國家隊在1966年主場奪冠，是英軍至今唯一一次揚威世界盃，司職後衛的積查爾頓與胞弟卜比查爾頓（Bobby Charlton）亦是大軍成員之一，登上職業生涯的高峰。

積查爾頓是1966年英格蘭奪世界盃的大軍成員之一。（資料圖片／Getty Images）

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「一生一球會」，正是積查爾頓球員生涯的寫照，在1950年加入列斯聯青年軍起，即使球會曾經降落乙組依然不離不棄，合共上陣773場，「大積」服務列斯聯23年直至38歲掛靴。積查爾頓帶領列斯聯創下不少佳績，曾經勇奪英格蘭頂級聯賽﹑足總盃及聯賽盃錦標，亦曾稱霸歐洲賽，兩度贏得歐霸盃前身的Inter-Cities Fairs Cup。

列斯聯透過社交網站致哀，對該名名宿離世深表哀悼，列斯聯上載一段大積多年的精華片段，向一代名宿致敬。

積查爾頓由青年軍起效力列斯聯至掛靴，是個不折不扣的「One Club Man」。（資料圖片／Getty Images）

Rest in peace Jack pic.twitter.com/Z6iIuIAzIE — Leeds United (@LUFC) July 11, 2020

踢而優則教 率愛爾蘭首亮相世盃闖8強

積查爾頓在1973年高掛球靴後隨即執起教鞭，同年上任成為米杜士堡主帥，及後先後執教錫周三及紐卡素的領隊，大積執教球會生涯中，帶領米杜士堡贏得英乙的冠軍，已是最大的成就。

在1985年底，積查爾頓被委任為愛爾蘭國家隊主帥，成為首位非愛爾蘭籍的國家隊領隊。大積在轉換跑道明顯有更好的發展，在任11年期間，帶領愛爾蘭首度在大賽亮相，分別殺入1988年西德歐洲國家盃及1990年意大利世界盃決賽周。

大積為愛爾蘭注入傳統的英式踢法，並鼓勵麾下向對方逼搶，並取得不俗效果，1990年世界盃分組賽突圍後，16強以互射12碼淘汰羅馬尼亞躋身8強，最終不敵東道主意大利出局。愛爾蘭在4年後的美國世界盃再度殺入淘汰賽，惜在16強止步。大積未能率愛蘭爾打入1996年歐國盃決賽周後離任，及後再沒執教任何球隊。

積查爾頓為愛爾蘭國家隊注入英式踢法，並帶領球隊首度亮相大賽。（資料圖片／Getty Images）

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