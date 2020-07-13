【F1】奧地利成諾里斯福地　末段大爆發跳升至第5位完賽

麥拿侖英國車手諾里斯（Lando Norris），連續兩站在奧地利取得佳績，在揭幕戰首度踏上頒獎台開香檳後，周日（12日）再有驚喜演出，正賽末段急起直追，結果以第5名完成賽事，在總成績暫列第3位，而該名英國新星是生涯最佳一仗。

相隔一周後，F1各大車隊再戰奧地利紅牛環賽道，雖然周五﹑六遇上惡劣天氣，打亂各大車隊排位的部署，上站冠軍保達斯只能以第4位起步。上周的首場奧地利站精彩萬分，今周的「施蒂利安站」戰情則變得平淡，咸美頓由頭帶到尾，隊友保達斯力追下在末段超越韋斯達賓，結果兩架平治「歸位」包辦冠﹑亞軍。

咸美頓輕鬆奪冠 法拉利攬炒 諾里斯又有驚喜

咸美頓與保達斯包辦冠﹑亞軍，韋斯達賓則以第3完成。（路透社）

施蒂利安站前5名車手：

年僅20歲﹑效力麥拿侖的諾里斯，在今季揭幕戰奧地利站的「大亂鬥」中，因為咸美頓被罰5秒，加上兩架紅牛齊齊退賽，諾里斯在最後一圈造出最快圈，並趕及超越咸美頓奪季，職業生涯首度登上頒獎台開香檳。

諾里斯在上站首度登上頒獎台。（資料圖片／Getty Images）

踏上頒獎台後，諾里斯在施蒂利安站諸事不順，在練習賽受胸口傷患困擾，在第二節練習賽只能完成有限的圈數，更需要服用止痛藥，雖然在排位賽痛楚減少，但仍然對他有一定的影響，加上他在第一節練習賽中無視黃旗警告，被罰在正賽退後3格，最終以第9名起步。

諾里斯一度跌出十甲，但他拾級而上，戰至賽事中後段才進入「戲肉」。諾里斯與隊友辛斯在第8及第9位「合體」，辛斯疑似收到車隊指令（Team Order）後「讓路」，諾里斯隨即大幅收窄與前方史杜爾的距離。

辛斯在中段突然「讓路」，令諾里斯可上前追趕其他車手。（Getty Images）

「太子爺」史杜爾與「四萬哥」列卡度爭持不下，諾里斯尾隨二人，直至史杜爾在尾二一圈發起攻勢，直路尾「內檔」超越列卡度，二人同時離開賽道範圍，諾里斯隨即把握機會先過「四萬哥」。

諾里斯在最後一圈成功超越史杜爾，登上第6位，前方的另一架Racing Point戰車佩雷斯因與艾邦碰撞，頭鏟損毀後車速減慢，諾里斯在最後一個彎時超車，在兩個圈內由第8位連升3級，以第5位完成今站賽事，在車手榜以26分僅次於保達斯及咸美頓，暫列第3位。

諾里斯最後兩圈極速爬頭片段：

兩站過後，奧地利紅牛環賽道成為諾里斯的福地，該名英國車手在今站後直言，今站是他生涯最佳一仗，「在最後兩圈超越3名車手，當然有點幸運成份，史杜爾與列卡度交鋒良久，我趁機收窄距離並超越兩人，而佩雷斯因為碰撞後大大影響戰車戰力並及時爬頭，同時亦有幸運成份，這是F1生涯至今最佳的一站。」

F1未來6個分站賽程（按圖放大）：