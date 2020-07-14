【英超】曼聯最後關頭失守被修咸頓迫和　錯失良機躋前四

車路士與李斯特城雙雙在今輪落敗，對近況大勇的曼聯甚為有利，只要在主場擊敗修咸頓，便可一躍登上第3位。 眼見兩支主要對手失分，曼聯竟然漁人得利的黃金機會，遭修咸頓後備入替的小將在最後一擊建奇功，最後階段由贏變和，痛失兩分。

體育仲裁法庭宣布曼城上訴得直，英超第5位戰歐聯已成泡影，車路士﹑李斯特城及曼聯3隊爭奪最後兩席。主要競爭對手車路士及李斯特城在今輪雙雙告負，間接為曼聯升上前四鋪路，只要紅魔鬼在奧脫福主場擊敗修咸頓，便可順勢超越兩隊變成「三哥」。

挾聯賽4連勝﹑各大賽事17場不敗的強勢，傳奇領隊費格遜現身撐場，面對無欲無求的修咸頓看似「實食冇黐牙」，主帥蘇斯克查繼續5場沿用一模一樣的正選陣容出戰，但卻是先失守的一方。

普巴後場被恩格斯搶去腳下球，隨即傳給列特文（Nathan Redmond）傳中，門前的岩士唐一控一射建功，在12分鐘先開紀錄。曼聯立即反撲，馬迪爾在禁區內接應普巴的長傳，以身位保護皮球後橫傳無人看管的拉舒福特建功，在20分鐘追成平手。紅魔鬼在3分鐘後乘勢反超前，馬迪爾在左路扣入大位勁射入網，連續5場英超取得「士哥」，在23分鐘反超前2：1。

拉舒福特及馬迪爾兩名入球功臣，及後時間多次試射惜無功而還，一直未能拉開比數，而「聖人」同樣未有放棄，偶爾威脅曼聯的後防。修咸頓的努力至最後一擊時終得到回報，禾特普斯開出角球，中堅碧拿歷克（Jan Bednarek）在前柱二傳，後備入替的小將奧巴菲美（Michael Obafemi）遠柱再加一腳建功，在95分鐘47秒失守，追成2：2平手，曼聯由贏變和痛失兩分，同時錯過升上第3位的大好機會。

「爭四」3支球隊在今輪「約定」失分，形勢仍然緊湊，車路士以60分暫列第3位，李斯特城與曼聯同得59分，李城以較佳得失球差壓過曼聯排第4位。

雖然曼聯「禮讓」地留在第5位，但爭四形勢仍然樂觀，在賽程上較其餘兩大對手易踢。車路士最後兩輪需要鬥利物浦及狼隊；李斯特城則更加「惡啃」，先後鬥錫菲聯及熱刺，煞科戰更與曼聯正面交鋒。