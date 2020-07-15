【英冠】韋根破產邊緣大踢爭氣波　八蛋贈侯城破紀錄誓逆轉形勢

瀕臨破產邊緣的英冠球隊韋根，昨晚踢出爭氣波，一班現時只收兩折人工的球員鬥志驚人，主場以8：0大勝侯城，刷新球會史上的聯賽最大勝仗紀錄。

韋根賽前以54分排15位，看來沒有降班危機，但港商班主歐陽偉基日前申請破產保護，令韋根陷入危機。韋根申請破產保護，將按例減12分，到時他們就會跌到聯賽包尾要降班。

因此，在當地時間昨晚（7月14日）對尾三侯城的比賽，也算是一場護級大戰。雖然一班韋根球員僅兩折支薪，但他們沒有放軟手腳，甚至在今場比賽付出百二分的努力及鬥志。

韋根球員兩折支薪仍全力以赴，大勝侯城：

+ 5 + 4 + 3

韋根驚人地在上半場7次攻破侯城大門，加上基蘭杜維爾在65分鐘射入今場個人第3球，為球隊埋齋，最後韋根以8：0大破侯城，暫時44戰得57分。若果未來被扣12分的話，他們就跟尾三的侯城及尾二的盧頓同得45分，但韋根靠今場大勝，得失球升至+1，比起-26的侯城及-30的盧頓好得多。

韋根破球會聯賽大勝紀錄，以8：0大破侯城。（Getty Images）

韋根領隊曲克（Paul Cook）賽後說：「球員配得上所有讚譽，但我們還有兩場重要比賽要踢。我們正在攀爬一座高山，仍然未爬到山頂。」韋根之後會對查爾頓及富咸。

曲克續說：「我們以球迷及這個城市為自豪，他們捐錢去支持我們。我們能否逆轉12分的扣分，去令他們完全滿意？我們必須相信自己能夠做到。」

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韋根錄得球會史上聯賽最大勝仗，之前紀錄是2017年以7：0贏牛津聯，並追平英冠在2004年重新命名後的最大勝仗紀錄，與2014年般尼茅夫贏伯明翰8：0看齊。至於侯城就創下恥辱紀錄，自1911年0：8不敵狼隊後，首次在一場聯賽中失8球。

侯城主帥麥簡尼（Grant McCann）賽後只能道歉，他說：「真的太傷心，我現在能夠做到的，只有代表更衣室入面的每個人，向球迷道歉，因為我們真的一無是處，我非常抱歉。」

侯城主帥麥簡尼就大敗向球迷道歉。（Getty Images）

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