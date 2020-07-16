F1│天無絕人之路？　Racing Point欲簽華迪爾　史杜爾或成犧牲品

F1今年未開季已爆出華迪爾（Sebastian Vettel）年尾離開法拉利的消息，眾隊未落場砌車，今年已變成Silly season。 隊隊向他「閂閘」，正當「四屆世界冠軍」似乎要離開之時，突然爆出Racing Point向華迪爾開出合約。 是天無絕人之路？抑或是Silly season的持續？

澳洲站因為新冠肺炎疫情取消之前，法拉利突然宣布德國車手華迪爾在今年賽季後離隊，消息震驚整個車壇，silly season就這樣開始了。

華迪爾離隊引發一連串的波動，法拉利來年聘用辛斯（Carlos Sainz Jr.），麥拿侖即時宣布引入澳洲好手列卡度（Daniel Ricciardo），近日雷諾又宣布西班牙「車王」艾朗素（Fernando Alonso）2021年回歸，代替出走的列卡度。

每逢來年車手陣容有變動的消息一出，只要「關鍵字」不是華迪爾，「四屆」留在F1的機會就變得更渺茫。紅牛已表明無意召華迪爾回巢，平治本來有望組成「十屆冠軍」組合，但禾夫（Toto Wolff）又示意沒可能，當雷諾宣布艾朗素加盟，華迪爾似乎連最後的機會都失去了。

天無絕人之路？有傳Racing Point羅致華迪爾。（Getty Images）

回顧華迪爾在法拉利年代成績：

Racing Point本身似乎是沒有太大可能容納華迪爾，因為他們根本沒有這個位置。墨西哥車手佩雷斯（Sergio Perez）合約到2022年才完結，車房另一邊更是車隊的「太子爺」史杜爾（Lance Stroll），華迪爾可謂「插針都插唔入」。

Racing Point車隊話事人薩芬拿亞（Otmar Szafnauer）曾表示滿意現時的車手陣容，似乎為華迪爾加盟的傳聞「落閘」。

RP20與平治W10十分相似，戰力於中游亦十分出眾。（Getty Images）

RP20、W10之對比：

+ 2

車隊話事人「語言藝術」留伏筆

未能登上「真．平治」，不等於華迪爾就沒有機會開平治引擎推動的賽車。

德國《圖片報》近日傳出，Racing Point似乎想改一改2021年的車手陣容，艾朗素日前承認Racing Point曾向他開出合約，但最後選擇重返雷諾。艾朗素「請食檸檬」後，Racing Point轉向「四屆」埋手。

薩芬拿亞的言論雖似「閂閘」，但他只表示滿意2020年的車手陣容，過去多月一直都未否認過與華迪爾有接觸，亦未曾確實佩雷斯及史杜爾會組成來年車手陣容，謹言慎行似乎早有計劃爭取華迪爾加盟。Racing Point計劃未來3年內贏得分站冠軍，得到華迪爾這樣經驗豐富的車手有很大幫助。

雖然Racing Point班主是史杜爾父親，但老史杜爾只是車隊班主之中的領導人物，背後仍有其他投資者，他需向其他合夥人、未來的贊助商展示Racing Point並非只是用來培育兒子賽車生涯的工具，車隊確有爭勝的決心，華迪爾穿上Racing Point的車手服就會是最好的證明。

老史杜爾（右）與薩芬拿亞老謀深算，似早有準備簽華迪爾。（Getty Images）

對華迪爾而言，留在F1的話，Racing Point絕對對個好選擇。

撇開近日雷諾抗議他們的賽車涉嫌抄襲的爭議，Racing Point近年表現不錯，尤其今年RP20看起更是以平治W10作設計參考，速度有一定保證，今年兩站得22分已證實「粉紅平治」絕非笑話。明年F1規則不會有什麼大變，故Racing Point的速度幾可肯定保持表現。

今年33歲的華迪爾在Racing Point/Aston Martin，將得到機會證明自己仍有心有力，尋找爭取第5次世界冠軍的機會。

佩雷斯除了速度有保證外，亦可為車隊帶來大量贊助費。（Getty Images）

史杜爾會否成為華迪爾加盟的犧牲品？（Getty Images）

誰要為華迪爾放棄凳仔？

問題來了，為了華迪爾，Racing Point要犧牲佩雷斯還是史杜爾？

從表現而言，史杜爾的水平仍遠不如佩雷斯，後者征戰F1 9年，速度早獲得肯定，墨西哥車手毋需證明自己，要爭取成績，佩雷斯可謂不二之選。加上佩雷斯合約到2022年才到期，如果現時要放棄他，需作出高額賠償之外，更要面對失去佩雷斯帶來的鉅額贊助。

從另一角度去看，史杜爾是父親會參與F1的最大原因，老史杜爾入主Racing Point，正是確保兒子有落場的機會，放棄史杜爾有違其出發點。

作為商人，老史杜爾能於時裝界有今時今日的成就，很多時要作出不近人情的決定。就算他是最大股東，老史杜爾仍需向其他投資者交代，「佩雷斯+華迪爾」能取得佳績的機會率，在現階段而言高於「佩雷斯+史杜爾」或「華迪爾+史杜爾」。

Racing Point來年改名Aston Martin，華迪爾加盟的話可壯大聲勢。（Getty Images）

若史杜爾要讓出自己的位置，「太子爺」除了擔任後備車手之外，在父親「無限金錢」幫助之下，要買到另一個位置仍有機會。現時最「等錢使」的車隊必數威廉士及哈斯，老史杜爾大可出錢贊助這兩支車隊，讓兒子得到機會。

現時一切都只仍處於「煲水」階段，但從艾朗素承認有收到Racing Point的offer時，已可肯定車隊已接觸華迪爾。雖然消息確實是Silly season的延續，但有消息好過沒有消息，Racing Point將會成為華迪爾在F1最後一條出路。

F1未來6個分站賽程（按圖放大）：