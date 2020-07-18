【英冠】列斯聯提早升班賀創會百周年　千禧青春風暴後失落20年

中年球迷期待的畫面，出現了！千禧年代捲起「青春風暴」的列斯聯，終於重返英超。英冠凌晨展開尾二輪，排第2位的西布朗作客不敵哈特斯菲，令列斯未上陣已提前奪得直接升班資格。 歐聯四強的快感，接下來失陷。經歷星散與破產，列斯從谷底重建，歷時16年，在創會百周年之際，慶祝重返英超。

本輪開始前，列斯在榜首領先第3位賓福特6分，只要明晚對打比郡身上再取1分，足以確定直接升班。上季降班、今季護級的哈特斯菲「助人自助」，主場對西布朗在下半場86分鐘奠定2：1勝局，令列斯肯定在首兩名完季。

哈特斯菲去季從英超降班，今季英冠長處護級地帶。今回全取三分，近乎上岸，西布朗爭奪直接升班，卻可能陷入被動。（Getty Images）

那邊廂長笛一鳴，這邊廂列斯聯球迷衝到主場艾蘭路球場，無視社交距離，慶祝升班。（路透社）

2014年加盟、現任隊長李安谷巴受訪坦言未敢相信：「球會、球迷與球員犧牲了許多，我們身處困境16年了，明知本應屬於那裏。成為一分子，帶領球隊升班，難以置信。我們應得的，接下來就要捧盃！」

隊長李安谷巴（左二）形容列斯上下身處困境16年，終於重光。（Getty Images）

2004年降班後，列斯球迷企盼16年，終於來季重返英超。完場一刻，喜訊「洗板」，尤其列斯近幾季都虎頭蛇尾，領先一段時間，總在最後階段回落，或在附加賽失之交臂。從英超降班，一度跌至英甲成為「丙組仔」，列斯在跌宕換了15名教練，有人在位僅6場便被撤換，去季終於找對人。

阿根廷名帥比爾沙改造列斯，花了兩季完成升班。（Getty Images）

比爾沙「踎」足兩季，終於完成升班任務。（Getty Images）

阿根廷「狂人」比爾沙上季加盟，列斯大打高位壓逼與傳控，全季大部分時間守在前兩名，卻在最後幾周連續失分，被錫菲聯趕過，復於附加賽準決賽被打比郡淘汰。一季不成，比爾沙留效，以幾近相同的班底再戰，自季中處於領先位置。賽季因疫情暫停，重開後列斯除了首仗負卡迪夫城，往後6仗5勝1和，奠定優勢。

千禧年代列斯，青訓與收購集齊大批新星，為球迷津津樂道。（Getty Images）

列斯對不少中年球迷留下深刻印象，以及期待。他們是1992年頂級聯賽改名前，最後一屆英甲冠軍。而千禧年前後靠着一批「生牯仔」創佳績，基維爾、活基治、保耶、阿倫史密夫、里奧費迪南等，充滿朝氣，輝煌時刻當數2000-01年球季在少帥奧拉利帶領下殺入歐聯四強。惟球會擴張，負債漸多，卻連續兩季失落歐聯資格，開始賣人還債，愈賣愈弱跌入惡性循環，終在2004年降班。

2001年歐聯，基維爾等新星帶領列斯殺入準決賽，遭當屆亞軍華倫西亞淘汰，自此高峰不再。（Getty Images）

噩夢未完，球隊繼續放走球員，減輕薪金壓力，更要賣球場賣地還債。2006年打入英冠升班附加賽決賽，不敵屈福特，接季即包尾降至英甲，更因為申請破產保護而以-15分開季，幸而球員生性，該季首13場11勝2和，抵消處分，不用直插英乙，自此展開漫長重建過程。

列斯今年創會百周年，以重返英超慶祝。（Getty Images）

列斯聯球迷狂歡（按圖放大）：