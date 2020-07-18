【英超】曼聯與列斯聯百年宿敵重遇　拉舒福特錯手賀升班急補鑊

16年前跌進低谷，老牌球會列斯聯重建多時，終於返回英超，是慶祝百周年會慶的最佳禮物。 有人歡喜有人愁，對忠實曼聯球迷而言，利物浦奪冠及列斯聯升班，今季無疑承受雙重打擊。曼聯青訓出身的拉舒福特此時「唔知死字點寫」，竟然在社交網站恭賀死敵升班，及後發現勢色不對，隨即「刪Po保平安」。

英冠次席的西布朗，尾二輪聯賽以1：2不敵哈特斯菲，間接令列斯聯提早篤定升級資格，相隔16年後重返英超。只要周日（19日）在打比郡身上取得1分，便可以奪得英冠錦標，捧盃升班。

列斯聯提早升班賀創會百周年 千禧青春風暴後失落20年

隊長李安谷巴（左二）形容列斯上下身處困境16年，終於重光。（Getty Images）

英超第37輪直播賽程（按圖放大）：

+ 2

6月底，利物浦相隔30年再度稱霸英格蘭頂級聯賽，曼聯球迷已被宿敵奪冠的消息「洗版」，心中不是味兒。大半個月後，另一宿敵列斯聯提早升班，「曼迷」又要再捱一記悶棍。

除了一眾曾經效力列斯聯的球員，紛紛在社交網站上向舊東家道賀，當中竟有一名來自曼聯的「特別嘉賓」，就是拉舒福特。「福仔」看來缺乏觸覺地發文，以曼聯球迷身分恭賀列斯聯重返英超。他「自我審查」後擔心惹起「曼迷」不滿，隨即「Del Post」。翻查「福仔」的社交網站，另一死敵利物浦奪冠時，沒有「出Po」祝賀。

拉舒福特不慎祝賀死敵升班，及後即時「Del Post」。（路透社）

拉舒福特以曼聯球迷身份祝賀列斯聯升班。（Twitter截圖）

拉舒福特錯手賀死敵升班或是情有可原，事關當「福仔」升上一隊後，未曾與列斯聯交手，或未能感受到兩軍的世仇。兩軍對上一次碰頭，已經是2011年的聯賽盃第3圈。再度重遇你，沒有可喜只有可悲，來季英超又要「打餐死」。

列斯聯與曼聯對上一次交手已經是2011年的聯賽盃第3圈。（資料圖片／Getty Images）

曼聯列斯聯被視為「現代玫瑰戰爭」

15世紀，英國愛德華三世的後裔為爭奪皇位而發生玫瑰戰爭（Wars of the Roses），曼聯與列斯聯分別位處蘭開夏郡（Lancashire）及約克郡（Yorkshire），恰巧兩軍的球衣顏色與當年的紅﹑白玫瑰不謀而合。於是，曼聯與列斯聯，視為玫瑰戰爭的延伸。

1923年，曼聯與列斯聯首度碰頭。直至1970年代，兩隊宿敵鬥個你死我活，兩軍球迷經常出現過激行為，發生流血事件。列斯聯在2004年降班後，兩軍鮮有機會碰頭。曼聯與列斯聯歷來107次交手，紅魔鬼稍佔上風，46次擊敗對手，而列斯聯則有26勝。

曼聯與列斯聯被視為英國15世紀玫瑰戰爭的延續，火藥味甚濃。（資料圖片／Getty Images）

列斯聯球迷狂歡（按圖放大）：