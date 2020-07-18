【足球轉會】查頓辛祖與曼聯好事近　簡威爾降班不愁無班落

多蒙特翼鋒查頓辛祖回歸英格蘭盛傳已久，英國《太陽報》透露曼聯十分接近與多蒙特達成協議，以1億英鎊的轉會費羅致該名英格蘭新星，有望複製蘇斯克查球員時代的成功例子。 另一名英格蘭球員﹑效力諾域治的簡威爾（Todd Cantwell）不愁無班落，成為多支英超球隊的目標人物。

查頓辛祖（Jadon Sancho）與曼聯早已眉來眼去，英格蘭國家隊隊友拉舒福特曾大打「開口牌」，希望與他披起曼聯球衣並肩作戰。不過，紅魔鬼遲遲未完成查頓辛祖這宗交易，外界傳聞曼聯或因財困而「移情別戀」，放棄羅致辛祖。

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查頓辛祖無限接近投曼聯 傳連格棄投阿仙奴留隊爭位

據聞曼聯與多蒙特終於達成協議，以1億英鎊的轉會費羅致查頓辛祖。（資料圖片／Getty Images）

曼聯與辛祖這宗交易一直只聞梯響，名宿加利尼維利早前開腔，催促曼聯方面盡早收購辛祖，否則擔心錯失良機。英國《太陽報》透露曼聯終於與多蒙特達成協議，有望以1億英鎊的轉會費購入該名英格蘭新星。

查頓辛祖未來的前場拍檔（按圖放大）：

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曼聯主帥蘇斯克查當年在球員時代，曾協助紅魔鬼奪得「三冠王」，當時費格遜麾下除了蘇斯克查外，亦有約基﹑高爾及舒寧咸4名前鋒。蘇帥希望複製當年的成功例子，引入查頓辛祖配合現有的馬迪爾﹑拉舒福特及格連活特，相信曼聯的攻力將進一步提升。

蘇斯克查在球員時代效力曼聯時，與約基﹑高爾及舒寧咸組成前線組合。（資料圖片／Getty Images）

諾域治再成升降機 簡威爾成搶手貨

諾域治成為今季首支降班的球員，再度淪為「升降機」，雖然主帥法基（Daniel Farke）希望以原班人馬戰英冠，力爭重回英超，表明不會出售陣中的主力球員。踢了半季好波的諾域治，不少球隊對「金絲雀」的球員虎視眈眈，當中包括年輕中場簡威爾。

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諾域治勇挫曼城是今季代表作，簡威爾在今仗亦有進帳。（資料圖片／Getty Images）

現年22歲的簡威爾今季的出色表現，已得到不少球會垂青，隨諾域治降班，各支球隊趁機出手搶人，英國《每日郵報》透露李斯特城與紐卡素是潛在買家，曼城亦有意加入爭奪戰，看來簡威爾不愁無班落。

今季爆冷擊敗曼城，必定是諾域治的代表作，簡威爾亦有進帳，如今成為曼城的目標人物之一。

英超第37輪直播賽程（按圖放大）：