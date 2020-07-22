【F1】法拉利話事人「投降」　認難扭轉現時劣勢　重返爭標組需時

法拉利今季表現不似預期，雖然提早進行升級，但在匈牙利站華迪爾（Sebastian Vettel）得第6，3戰過後法拉利在車隊排名僅屬第5，對這支賽車界的豪門當然不是理想位置。 法拉利話事人賓諾圖（Mattia Binotto）明言今季賽車的發展方向或需再作修訂。

法拉利於匈牙利站雖有華迪爾得到第6，但「未來希望」陸克萊（Charles Leclerc）在得分圈外完成比賽，兩名車手亦在比賽中不停抱怨賽車難以控制，兩台紅色戰車更是恥辱的慢一圈完成比賽。

陸克萊在比賽中多次抱怨賽車平衡性不足。（Getty Images）

F1 2020 車隊積分榜：

+ 6 + 5 + 4

在施泰利安站提早升級，原本就是為了匈牙利站作準備，但最未有縮短與前列賽車的距離，反而是拉得更遠，法拉利話事人賓諾圖亦承認有問題。

「3站過後，明顯我們的表現比預期中差，」賓諾圖說：「我們已加快進程，嘗試扭轉逆勢。」賓諾圖指今次改革並非只是為了今季餘下比賽，亦是為了長遠發展，表示會檢視全個車隊每一個部門，尋找更快改善表現的方法。

華迪爾雖然以第6完成比賽，但慢了平治的咸美頓整整一個圈。（Getty Images）

不過，賓諾圖似是宣告了不能期望法拉利，可以在今年內大翻身，直言「重返爭標行列需是個很長的過程」，車隊上下都認同現時方向，故不明白外界有傳法拉利有可能作出人事變動，「炒人是不能令賽車變得更快的」。

賓諾圖言論似乎已判了今年法拉利「死刑」。（Getty Images）

法拉利車迷當然對「The Prancing Horse」的表現不滿，但賓諾圖表明改革過程需時，希望各界能耐心等候。

賓諾圖說：「我們在直路不夠快，轉彎時亦不夠快。整體而言，賽車已經有一定程度上的進步，但不可能有一個簡單的方法或新部件可以扭轉乾坤，改善表現需要時間。要多久？我現時亦沒有答案。」

匈牙利站前十名車手（按圖放大）：

+ 6 + 5 + 4

F1未來5個分站賽程（按圖放大）：