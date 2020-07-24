【足球熱話】波基斯費南迪斯又行善　伙英超兵助葡超榜尾隊渡難關

屋漏兼逢連夜雨，今季葡超篤定降班的艾維斯，正受財困打擊。球會欠薪多月，根據葡萄牙傳媒指艾維斯球員有意在煞科戰拒賽以示抗議。 艾維斯隊長費古列度透露，曼聯中場波基斯費南迪斯聯同其餘兩名葡籍球員，緊急時候伸出援手，協助艾維斯球員解決燃眉之急。

葡超球會艾維斯（Desportivo Aves）僅得17分，已吞下26場敗仗，在聯賽榜敬陪末席，來季篤定降班。艾維斯的戰績乏善可陳，踏入2020年後僅取得3場勝仗，一度創下聯賽11場不勝的尷尬紀錄。

由第6輪聯賽起，艾維斯一直「包艇」，降班早已成定局。這支有90年歷史的老牌球會，還要陷入財困。根據英國《太陽報》引述葡萄牙傳媒消息指，艾維斯自今年3月起欠薪，不少一隊球員選擇離開球隊，並指球會未能繳交保險費用的關係，所以球隊未能使用會方的設施。

艾維斯今季表現欠佳，來季篤定降班。（資料圖片／Getty Images）

艾維斯球員雖然仍然為球隊披甲，但球員在場上發起「工業行動」，站在原地「鬆吓腳」，向球會抗議。正如上仗對賓菲加，艾維斯球員在開賽頭1分鐘拒絕作賽。賓菲加未有乘虛而入，名正言順地4球擊敗艾維斯。不少葡萄牙傳媒透露，艾維斯球員拒絕出戰煞科戰，但球隊隊長費古列度（Afonso Figueiredo）表示有「白武士」出手打救球隊。

艾維斯上仗「工業行動」片段：

The silent protest by Desportivo das Aves players for the first minute of tonight’s game.



Situation at Aves is getting continually worse on and off the field.



(Vídeo courtesy of @vsports_pt)

pic.twitter.com/E9nq1swuHv — Próxima Jornada (@ProximaJornada1) July 21, 2020

曾與費南迪斯在葡萄牙U23國家隊合作的費古列度，向當地電視台透露「般奴」﹑效力李斯特城的列卡度彭利拿，及另一葡超球隊唐迪拉門將拉莫斯（Claudio Ramos），願意向球會方面伸手援手，協助艾維斯度過難關，冀解艾維斯球員的燃眉之急。

「般奴」在今年4月返回出生地波圖，當時正受到新冠肺炎疫情影響。他協助當地的救援團體分發食物及衛生物資予市民，為抗疫出一分力。

費南迪斯伙列卡度彭利拿出手援助艾維斯。（資料圖片／Getty Images）

李斯特城守衛列卡度彭利拿透過社交網站向艾維斯眾將致敬，即使他們從3月起被拖糧至今，但他們仍然為球隊榮譽而戰，十分值得推崇，同時表示有關方面必須處理球員們的欠薪問題，並保證不要再度出現相同問題。費南迪斯有在該帖文讚好。

該名李斯特城守衛大讚艾維斯球員盡顯專業態度。（列卡度彭利拿Instagram截圖）

英超煞科戰直播賽程（按圖放大）：

【利物浦首度高舉英超獎盃】