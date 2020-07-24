【足球熱話】波基斯費南迪斯又行善　伙英超兵助葡超榜尾隊渡難關

屋漏兼逢連夜雨，今季葡超篤定降班的艾維斯，正受財困打擊。球會欠薪多月，根據葡萄牙傳媒指艾維斯球員有意在煞科戰拒賽以示抗議。
艾維斯隊長費古列度透露，曼聯中場波基斯費南迪斯聯同其餘兩名葡籍球員，緊急時候伸出援手，協助艾維斯球員解決燃眉之急。
葡超球會艾維斯（Desportivo Aves）僅得17分，已吞下26場敗仗，在聯賽榜敬陪末席，來季篤定降班。艾維斯的戰績乏善可陳，踏入2020年後僅取得3場勝仗，一度創下聯賽11場不勝的尷尬紀錄。
由第6輪聯賽起，艾維斯一直「包艇」，降班早已成定局。這支有90年歷史的老牌球會，還要陷入財困。根據英國《太陽報》引述葡萄牙傳媒消息指，艾維斯自今年3月起欠薪，不少一隊球員選擇離開球隊，並指球會未能繳交保險費用的關係，所以球隊未能使用會方的設施。
艾維斯今季表現欠佳，來季篤定降班。（資料圖片／Getty Images）
艾維斯球員雖然仍然為球隊披甲，但球員在場上發起「工業行動」，站在原地「鬆吓腳」，向球會抗議。正如上仗對賓菲加，艾維斯球員在開賽頭1分鐘拒絕作賽。賓菲加未有乘虛而入，名正言順地4球擊敗艾維斯。不少葡萄牙傳媒透露，艾維斯球員拒絕出戰煞科戰，但球隊隊長費古列度（Afonso Figueiredo）表示有「白武士」出手打救球隊。
艾維斯上仗「工業行動」片段：
The silent protest by Desportivo das Aves players for the first minute of tonight’s game.— Próxima Jornada (@ProximaJornada1) July 21, 2020
Situation at Aves is getting continually worse on and off the field.
(Vídeo courtesy of @vsports_pt)
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曾與費南迪斯在葡萄牙U23國家隊合作的費古列度，向當地電視台透露「般奴」﹑效力李斯特城的列卡度彭利拿，及另一葡超球隊唐迪拉門將拉莫斯（Claudio Ramos），願意向球會方面伸手援手，協助艾維斯度過難關，冀解艾維斯球員的燃眉之急。
「般奴」在今年4月返回出生地波圖，當時正受到新冠肺炎疫情影響。他協助當地的救援團體分發食物及衛生物資予市民，為抗疫出一分力。
費南迪斯伙列卡度彭利拿出手援助艾維斯。（資料圖片／Getty Images）
李斯特城守衛列卡度彭利拿透過社交網站向艾維斯眾將致敬，即使他們從3月起被拖糧至今，但他們仍然為球隊榮譽而戰，十分值得推崇，同時表示有關方面必須處理球員們的欠薪問題，並保證不要再度出現相同問題。費南迪斯有在該帖文讚好。
該名李斯特城守衛大讚艾維斯球員盡顯專業態度。（列卡度彭利拿Instagram截圖）
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