【MotoGP】馬昆斯術後通過體測　上周炒到飛起　今周準備鬥車

6屆MotoGP世界冠軍馬昆斯（Marc Marquez）在上周首站的西班牙赫雷斯站失控炒車，右臂骨折。該名西班牙車手早前完成手術後，隨即返回赫雷斯並通過體測，將在今周如常出賽。

MotoGP頂級別上周終在西班牙赫雷斯（Jerez）揭開序幕，連續兩星期於赫雷斯鬥車，把本周末分站命名為安達盧西亞站（Andalucia）。力爭第7度登頂的本田廠隊車手馬昆斯，上站戰至末段突然遇上意外，戰車突然失控將他拋出賽道外，在滑行期間被戰車撞中右上臂，導致右臂肱骨骨折，幸好未有傷及神經線。

馬昆斯揭幕戰出師不利 法國神童奪頂級別首冠

重溫馬昆斯炒車片段：

😱 @marcmarquez93 will undergo surgery after this horrendous crash at Jerez!



We wish the world champion the very best in his recovery! 💪#SpanishGP 🇪🇸 pic.twitter.com/BOSmDo7dfG — MotoGP™🏁 (@MotoGP) July 19, 2020

馬昆斯周二（21日）於巴塞隆拿順利完成手術，原先預料他將錯過今周的賽事，在8月初的捷克站中復出。不過，馬昆斯在術後48小時後，周四（23日）紮住受傷的右臂現身赫雷斯，接受體測並順利通過，將准許在今周賽事中作賽。手術後不足一星期火速復出，馬昆斯在社交網站表示，將在周六決定是否適合作賽。

本田車隊經理佩治（Alberto Puig）對馬昆斯極速復出感到驚喜，並不會強逼他在今周出戰，「我們預料他在捷克站復出，他意想不到地如此迅速康復，同時身體狀況適合出賽。他將在周六再接受檢測，車隊當然會視乎他的身體實際狀況再作決定。」

周二完成手術的馬昆斯，通過體測有機會在周末出戰。（馬昆斯Instagram截圖）

MotoGP車手時常負傷上陣，鈴木的連斯（Alex Rins）在上周六排位時意外右肩移位，跟同樣在周二完成右手手腕手術的古哲路（Cal Crutchlow），在意外後一星期均通過體檢。他們都可以在今周出戰，視乎車手的身體狀況。

3名負傷通過體測的車手（按圖放大）：

F1未來5個分站賽程（按圖放大）：