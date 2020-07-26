【意甲】薩斯索羅4入球全遭VAR吹走　盧卡古梅開二度助國米升次席

意甲球隊薩斯索羅四度攻破拿玻里大門，最終卻以0：2不敵對手，因為他們的四個入球全部被視像助理裁判（VAR）推翻，引發熱議。

開賽僅8分鐘，希沙積（Elseid HYSAJ）為主隊拿玻里先開紀錄。32分鐘薩斯索羅中場菲臘杜歷錫（Filip DJURICIC）近柱射入，惟旁證已舉旗示意他越位在先，經VAR審視同意有關決定。從慢鏡頭可見，他在接應時些微越位。

僅4分鐘後，咸特查奧爾（Hamed Junior TRAORE）的射門被拿玻里門將奧斯賓拿撲出後，杜歷錫第一時間補中，經VAR花去頗長時間審視後，入球因咸特查奧爾在攻勢期間腳掌越位再次被判無效。

薩斯索羅四個入球被VAR吹走，球員相當失望。（Getty Images）

半場落後0：1的薩斯索羅，滿以為下半場開賽兩分鐘終可扳平：前鋒卡佩圖（Francesco CAPUTO）近柱射入，卻再次被 VAR以越位吹走入球。

10分鐘後，杜文尼高貝拉迪（Domenico BERARDI）射入一記精彩入球，可是VAR再次介入，經審視後確認傳送予杜文尼高貝拉迪的卡佩圖再次越位，今場第四度入球被VAR判定無效。

【薩斯索羅4個入球如何被吹走？】

+ 3 + 2

加度素：越位是球賽一部分

今仗雙方開放對攻相當精彩，戰至比賽尾段拿玻里先有保列坦奴（Matteo POLITANO）射門中柱，至補時3分鐘終由阿倫盧利奧（ALLAN Marques Loureiro）埋齋2：0擊敗對手。

賽後薩斯索羅主帥迪沙比（Roberto De Zerbi）沒有直接回應四個入球被推翻，只說球隊表現良好，「不過我們要對能夠全取3分加強信念」。拿玻里教練加度素則稱己隊表現較佳值得取勝，還聲言：「越位就是球賽的一部分，你不能將我們的入球機會來跟薩斯索羅比較。」

由於拿玻里已靠贏得意大利盃取得來季歐霸席位，今仗全取3分對他們意義不大，以59分繼續排第七，全失3分的薩斯索羅則以48分排第八。

盧卡古與老友山齊士一起慶祝入球。（Getty Images）

干地「酒莊論」自我安慰

另一邊廂，國際米蘭憑表現出色的前鋒盧卡古梅開二度，加上阿歷斯山齊士的入球，3：0擊敗熱拿亞全取3分，賽後以36戰76分升上第二位。

由於之前兩仗先後賽和羅馬和費倫天拿接連失分，基本上爭標無望，主帥干地賽後大發偉論：「問題視乎你如何看待水杯入面有多少水，是半滿或是半空」，「有些酒莊你只需要付出些少已能大豐收，相反其他的就算努力很多也只有少許收成，就像這個一樣。」

他認為數字已說得相當清楚，並帶來安慰，讚揚一班球員表現出色，「當然我們可以亦必須進步，我們不能贏得聯賽冠軍，但也要保持飢餓感，盡量在聯賽爭取最高排名。」

盧卡古今季由曼聯轉投國米，轉戰意甲後表現不俗，聯賽至今累積23球，落後攻入31球的拉素射手恩莫比尼和30球的C朗拿度，在意甲射手榜排第三位。