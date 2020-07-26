MLB│洛磯火球男堅持到底就是勝利　戰勝投球失憶症　160魔球回歸

排除萬難，MLB終於開始了2020年球季。一名投手亦在難以置信的情況下，重返投手丘。 他的名字是巴特（Daniel Bard），周日（26日）為洛磯上陣，時隔2646日後再度登板，作客遊騎兵上陣1.1局，助球隊以3：2險勝，收下了2012年後首場勝投，為回歸大聯盟寫下完美句號。

身為中繼投手的巴特2009年亮相大聯盟，當時效力紅襪，2011年更寫下連續25次上場無失分的隊史紀錄，但該年最後一個月的比賽卻是一場災難，防禦率（ERA）高達10.64，其後更是一蹶不振。

在小聯盟苦戰多時，最終於2013年被該支波士頓強豪放棄，輾轉間效力過小熊、遊騎兵、紅雀、大都會，但都無法再次打進大聯盟，最後2017年宣布退休。

於紅襪首3年表現不錯，但Yips卻使得巴特進入低迷。（Getty Images）

「怪病」連累火球失蹤

引退後，巴特曾為響尾蛇擔任助教，但心裏一直渴望重返大聯盟。過去7年一直被大聯盟球隊棄用，是因為巴特患有投球失憶症（Yips），效力紅襪時時速99英里（約160公里）的直球不見了。

Yips並非真正的病患，成因亦眾說紛紜。這個「怪病」不限於捧球世界內，患有Yips的運動員未有原因下忘記了熟練的動作，導致某程度上影響表現，如小熊投手萊斯達（Jon Lester），自2014年起就甚少作出一壘牽制，亦出現過以奇怪的姿勢將球投到一壘導致失誤。

巴特用1.1局證明自己仍未「玩完」。（美聯社）

洛磯以3：2擊敗遊騎兵，甘普取得一支RBI。（美聯社）

巴特受Yips的影響，投球速度降低，而且控球亦變得不穩定，但今年2月他在球探前投球時，似乎已經將影響一掃而空，因而獲得了洛磯的小聯盟合約。因為新冠肺炎的影響，MLB要改到7月開季，洛磯早前亦宣布將巴特納入40人名單。

在充滿「紙板球迷」的球場中，巴特在第5局上場，1.1局中被敲出兩支安打，但未有失分，更一度投出時速99英里的直球，最後更得到2012年後首次勝投。

洛磯揭幕戰以0：1輸波，今仗扳回一城。（美聯社）

「感覺回來了」

巴特賽後說：「現在的感覺令我將2012至17年間的一切都拋諸腦後，投球的感覺十分自然，那種樂趣都回來了，我的身體感到很輕鬆，一切都很簡單。」

戰勝Yips，但35歲的巴特認為不就代表往後的日子會一帆風順：「今日的表現不代表以後不會再有任何挑戰，表現一定會有高有低，但今日的感覺完全是在紅襪最初3年那種感覺，在大學、小聯盟的那種感到都回來了。」

巴特堅持不懈，最後換來再次挑戰大聯盟的機會。（美聯社）

2月在亞利桑那州一間高中試練，巴特亦為球探對他的好評感到驚訝，但亦明白「只要你能找到方法取得出局數，球會自然就會簽人」。

那份堅持夢想才是最難能可貴，希望今次回到大聯盟，巴特可以捉緊夢想。

巴特強勢回歸：