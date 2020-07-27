【英超煞科】維拉和韋斯咸護級成功　般尼茅夫贏波仍難逃跌落英冠

英超周日（26日）煞科，阿士東維拉、般尼茅夫及屈福特「三個只能活一個」，最終3隊只有般尼茅夫全取3分，但因阿士東維拉賽和韋斯咸，仍是難逃降班命運。

3隊中以般尼茅夫最被動，今仗就算全取3分，仍要阿士東維拉及屈福特輸波，才可護級成功。不過，「般茅」未有因此而舉白旗投降，作客愛華頓13分鐘就憑12碼先開紀錄，就算一度被摩斯堅恩追平，完半場前又有蘇蘭基建功，以2：1回更衣室。

贏波降班，般尼茅夫眾將賽後都十分落寞。（Getty Iamges）

般尼茅夫80分鐘又有中場史坦尼斯拿斯入波，最終以3：1擊敗「拖肥糖」。惟完場後眾將仍是十分無奈，因為他們收到了另一邊維拉的賽果。

基亞利殊成為維拉護級功臣。（Getty Iamges）

維拉以一分之差成功護級。（Getty Iamges）

阿士東維拉作客韋斯咸，84分鐘由格亞利殊取得領先，就算1分鐘後被耶莫蘭高追和，最終和波仍以35分、一分之差力壓般尼茅夫護級成功。

屈福特門將靴里奴高美斯安慰隊友。（Getty Iamges）

屈福特英超最後兩場前宣布換領隊，最後兩場全敗降班。（Getty Iamges）

「韋碧克降臨」難救屈福特

至於開賽前與維拉同分的屈福特，今仗作客阿仙奴半場就以1：3落後，雖然換邊後11分鐘有韋碧克入波縮窄差距，但最後仍是以2：3不敵有奧巴美揚梅開二度的「兵工廠」，與般尼茅夫及早已降班的諾域治，來季齊齊落英冠。

【英超2019/20年球季最終排名】